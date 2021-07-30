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В Псковской области возбудили дело из-за подделки сертификатов вакцинации
В Псковской области возбудили дело из-за подделки сертификатов вакцинации - РИА Новости, 30.07.2021
В Псковской области возбудили дело из-за подделки сертификатов вакцинации
Уголовное дело возбуждено после выявления случая фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в больнице в Псковской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:19
2021-07-30T14:19
распространение коронавируса
происшествия
псковская область
михаил ведерников
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после выявления случая фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в больнице в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."Предупреждение касается тех, кто считает возможным зарабатывать на фальсификации сертификатов о вакцинации. Такой случай у нас был оперативно выявлен и пресечен благодаря профессиональным действиям сотрудников правоохранительных органов. Речь идет о Невельской межрайонной больнице, по этому поводу уже возбуждено уголовное дело", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации."Вряд ли на поддельных сертификатах можно сколотить целое состояние, но даже условный срок, которые данные лица могут получить, поставит крест на их работе в системе здравоохранения", - добавил Ведерников, не уточнив подробностей.Комментарием регионального следственного управления по поводу этого уголовного дела РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743619247.html
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происшествия, псковская область, михаил ведерников, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:19 30.07.2021
 
В Псковской области возбудили дело из-за подделки сертификатов вакцинации

В Псковской области возбудили дело из-за подделки сертификатов вакцинации в больнице

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : СК РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после выявления случая фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в больнице в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Предупреждение касается тех, кто считает возможным зарабатывать на фальсификации сертификатов о вакцинации. Такой случай у нас был оперативно выявлен и пресечен благодаря профессиональным действиям сотрудников правоохранительных органов. Речь идет о Невельской межрайонной больнице, по этому поводу уже возбуждено уголовное дело", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.
"Вряд ли на поддельных сертификатах можно сколотить целое состояние, но даже условный срок, которые данные лица могут получить, поставит крест на их работе в системе здравоохранения", - добавил Ведерников, не уточнив подробностей.
Комментарием регионального следственного управления по поводу этого уголовного дела РИА Новости пока не располагает.
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Распространение коронавирусаПроисшествияПсковская областьМихаил ВедерниковКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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