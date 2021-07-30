https://ria.ru/20210730/delo-1743578938.html
В Казани возбудили дело после падения ребенка в люк
В Казани возбудили дело после падения ребенка в люк - РИА Новости, 30.07.2021
В Казани возбудили дело после падения ребенка в люк
Трехлетний ребенок упал в плохо закрытый люк во время прогулки в Казани, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:13
2021-07-30T11:13
2021-07-30T11:13
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Трехлетний ребенок упал в плохо закрытый люк во время прогулки в Казани, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По предварительным данным, во время игры мальчик наступил на ненадлежащим образом закрытый люк. Увидев это, отец велел ему отойти, но в следующий момент крышка люка перевернулась, и ребенок упал в колодец. После этого отец с очевидцами достали его, мальчика поместили в реанимацию Детской республиканской клинической больницы Татарстана.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210729/dtp-1743509932.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Казани возбудили дело после падения ребенка в люк
СК по Татарстану возбудил уголовное дело о халатности после падения ребенка в люк в Казани