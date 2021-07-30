https://ria.ru/20210730/delo-1743578938.html

В Казани возбудили дело после падения ребенка в люк

В Казани возбудили дело после падения ребенка в люк - РИА Новости, 30.07.2021

В Казани возбудили дело после падения ребенка в люк

Трехлетний ребенок упал в плохо закрытый люк во время прогулки в Казани, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:13

2021-07-30T11:13

2021-07-30T11:13

происшествия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Трехлетний ребенок упал в плохо закрытый люк во время прогулки в Казани, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По предварительным данным, во время игры мальчик наступил на ненадлежащим образом закрытый люк. Увидев это, отец велел ему отойти, но в следующий момент крышка люка перевернулась, и ребенок упал в колодец. После этого отец с очевидцами достали его, мальчика поместили в реанимацию Детской республиканской клинической больницы Татарстана.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20210729/dtp-1743509932.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия