https://ria.ru/20210730/dannye-1743655792.html
В Пятигорске на свалке нашли персональные данные клиентов банка
В Пятигорске на свалке нашли персональные данные клиентов банка - РИА Новости, 30.07.2021
В Пятигорске на свалке нашли персональные данные клиентов банка
Прокуратура Ставропольского края проверяет информацию об обнаружении банковской документации, содержащей персональные данные, на свалке в Пятигорске, сообщает... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:32
2021-07-30T16:32
2021-07-30T16:36
происшествия
ставропольский край
пятигорск
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ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края проверяет информацию об обнаружении банковской документации, содержащей персональные данные, на свалке в Пятигорске, сообщает пресс-служба ведомства.По сообщениям местных СМИ, документы, среди которых ксерокопии паспортов, СНИЛС, бумаги с данными ИНН, номеров телефонов, были с логотипом одного из негосударственных пенсионных фондов. Документы нашли на свалке экоактивисты."Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по информации, размещенной в интернете, об обнаружении банковской документации, содержащей персональные данные клиентов, на одной из стихийных свалок, расположенных на территории города Пятигорска", - говорится в сообщении.Отмечается, что в четверг в прокуратуру города Пятигорска по этому факту поступило обращение граждан. По данным ведомства, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите персональных данных, закона о банках и банковской деятельности.
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происшествия, ставропольский край, пятигорск
16:32 30.07.2021 (обновлено: 16:36 30.07.2021)
В Пятигорске на свалке нашли персональные данные клиентов банка
В Пятигорске на свалке нашли банковскую документацию с персональными данными клиентов
ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости.
Прокуратура Ставропольского края
проверяет информацию об обнаружении банковской документации, содержащей персональные данные, на свалке в Пятигорске
, сообщает пресс-служба ведомства.
По сообщениям местных СМИ, документы, среди которых ксерокопии паспортов, СНИЛС, бумаги с данными ИНН, номеров телефонов, были с логотипом одного из негосударственных пенсионных фондов. Документы нашли на свалке экоактивисты.
"Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по информации, размещенной в интернете, об обнаружении банковской документации, содержащей персональные данные клиентов, на одной из стихийных свалок, расположенных на территории города Пятигорска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в четверг в прокуратуру города Пятигорска по этому факту поступило обращение граждан. По данным ведомства, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите персональных данных, закона о банках и банковской деятельности.