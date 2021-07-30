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В Челябинске завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
В Челябинске завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 30.07.2021
В Челябинске завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Челябинска, который разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:31
2021-07-30T12:31
2021-07-30T12:31
происшествия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Челябинска, который разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 5 мая в Челябинске подозреваемый с сотового телефона разместил на странице "Бессмертного полка" анкету, содержащую фото нацистского преступника, для его опубликования 9 мая. Действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечают в СК."Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, уточняется в сообщении.В июне следствие возбудило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя региона за совершение аналогичного преступления.
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происшествия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Челябинске завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
На 29-летнего жителя Челябинска завели дело за размещение фото нациста на сайте "Бессмертного полка"