В ООН сочли незаконным лишение статуса белорусского адвоката Олега Агеева
В ООН сочли незаконным лишение статуса адвоката Олега Агеева, защищавшего экс-соперника Лукашенко
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники СК и МВД Республики Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
ЖЕНЕВА, 30 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение об аннулировании лицензии Олега Агеева, адвоката оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии в 2010 году Алеся Михалевича, нарушило его права, решил Комитет ООН по правам человека.
В Комитете напомнили, что Михалевич был арестован на следующий день после выборов сотрудниками КГБ Белоруссии по обвинению в организации массовых беспорядков.
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Михалевич отверг обвинения, заявив, что протесты были направлены на освещение результатов несправедливых, по его оценке, выборов, на которых президент Александр Лукашенко объявил свою победу. Будучи под стражей, Михалевич был, по утверждению защиты, подвергнут пыткам и лишен доступа к медицинской и правовой помощи.
Адвокат рассказал об условиях содержания Михалевича белорусским журналистам, и его комментарии были опубликованы в интернете. После этого власти Белоруссии начали расследование в отношении него за превышение полномочий адвоката и нарушение профессиональной этики.
В итоге Агеев был лишен адвокатской лицензии в феврале 2011 года за "проступок, несовместимый со званием адвоката". После подачи нескольких апелляционных жалоб, которые не были удовлетворены, Агеев обратился в Комитет ООН по правам человека.
"Ясно, что Агеев был подвергнут жестким и несправедливым санкциям только за то, что он выступил в СМИ, а сделал он это в интересах своего клиента и для удовлетворения общественных интересов. Право на свободу выражения мнения гарантируется Международным пактом о гражданских и политических правах, и ситуация Агеева не подпадает под возможные исключительные ограничения этого права", - прокомментировал ситуацию член Комитета ООН Ариф Булкан, который цитируется в пресс-релизе.
Эксперт отметил, что бывшего адвоката не уведомляли о выдвинутых обвинениях и о разбирательствах против него со стороны Минюста Белоруссии. Он не присутствовал на слушании и не имел возможности выступить в свою защиту. Поэтому Комитет пришел к заключению, что разбирательство нельзя назвать справедливым и публичным.
Комитет призвал власти Белоруссии принять соответствующие меры для выплаты Агееву адекватной компенсации и восстановления его адвокатской лицензии. Комитет также призвал Минск предпринять меры, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем.
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