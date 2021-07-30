https://ria.ru/20210730/belorussiya-1743585719.html

Лукашенко рассказал о попытках Запада "расшатать" общество

Лукашенко рассказал о попытках Запада "расшатать" общество - РИА Новости, 30.07.2021

Лукашенко рассказал о попытках Запада "расшатать" общество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в республике после выборов 2020 года являются следствием скоординированной политики Запада, и... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:39

2021-07-30T11:39

2021-07-30T11:50

белоруссия

протесты в белоруссии

в мире

сша

александр лукашенко

кгб белоруссии

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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в республике после выборов 2020 года являются следствием скоординированной политики Запада, и попытки расшатать общество продолжатся на всех "тактических направлениях".Лукашенко в пятницу проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки."Я хочу, чтобы вы понимали: все, что мы прошли, - это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях", - приводит слова Лукашенко государственная газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://ria.ru/20210730/dela-1743561776.html

https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html

https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743410255.html

белоруссия

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белоруссия, в мире, сша, александр лукашенко, кгб белоруссии