11:39 30.07.2021 (обновлено: 11:50 30.07.2021)
Лукашенко рассказал о попытках Запада "расшатать" общество
Президент Белоруссии Лукашенко: события в стране после выборов стали следствием политики Запада
© AP Photo / TUT.byПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
© AP Photo / TUT.by
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в республике после выборов 2020 года являются следствием скоординированной политики Запада, и попытки расшатать общество продолжатся на всех "тактических направлениях".
Лукашенко в пятницу проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
"Я хочу, чтобы вы понимали: все, что мы прошли, - это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях", - приводит слова Лукашенко государственная газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".