https://ria.ru/20210730/belorussiya-1743489307.html

"Хотели устроить блицкриг". Что противник Лукашенко услышал от Байдена

"Хотели устроить блицкриг". Что противник Лукашенко услышал от Байдена - РИА Новости, 30.07.2021

"Хотели устроить блицкриг". Что противник Лукашенко услышал от Байдена

Джо Байден встретился в Белом доме со Светланой Тихановской и подарил ей печенье. Беседа продолжалась десять минут. Этому предшествовали официальные мероприятия РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T08:00

2021-07-30T08:00

2021-07-30T11:18

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сша

вашингтон (город)

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владимир зеленский

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энтони блинкен

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Джо Байден встретился в Белом доме со Светланой Тихановской и подарил ей печенье. Беседа продолжалась десять минут. Этому предшествовали официальные мероприятия с другими высокопоставленными чиновниками — лидер белорусской оппозиции просила ввести против Минска не точечные, а секторальные санкции. Для чего президент США принимал беглого политика, чем это грозит Белоруссии и при чем тут Россия — разбиралось РИА Новости.Двухнедельная поездкаСодержание разговора Тихановская передала в самых общих чертах, употребив полагающиеся идеологические речовки: "Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Белоруссия в этой борьбе находится на передовой". Уточнила: речь идет о "ненасильственном переходе к демократии".Встреча с "лидером свободного мира" ее очень взволновала. Но гораздо важнее другое. "Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США — поддержать нас", — подчеркнула Тихановская."Это было минут десять <…>, — добавила она уже неформально. — И опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенья из Белого дома".До беседы с президентом оппозиционерка встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и послом США в Белоруссии Джули Фишер. По информации американских СМИ, Тихановская настойчиво предлагала наложить ограничения на предприятия сталелитейной, топливной и деревообрабатывающей промышленности Белоруссии. Ее собеседники выражали обеспокоенность тем, что эти меры могут причинить ущерб населению республики.Бывший кандидат в президенты Белоруссии Тихановская покинула родину сразу после оглашения результатов выборов. За рубежом она призывала белорусов к акциям протеста, а Запад — к ужесточению санкций.В Минске турне Тихановской назвали "двухнедельной туристической поездкой, оплаченной американскими налогоплательщиками". Впрочем, как отметил представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, "это внутреннее дело властей США, для кого и с какой целью устраивать бессмысленные" вояжи.По его словам, "поддержка" и "забота" американцев выразились пока в санкциях. Вместе с тем он рассчитывает на потепление между Минском и Вашингтоном: "Мы готовы к продолжению этого диалога, в том числе и для поиска выхода из той ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы сейчас находимся".Сам Лукашенко на этот счет не высказывался. Но, принимая у себя генерального прокурора Андрея Шведа, поинтересовался: "Какова ситуация спустя год после этих очумелых, которые блицкриг хотели совершить?"О роли Тихановской в белорусской политике незадолго до этого рассказал один из основателей Telegram-канала Nexta, Роман Протасевич. Его задержали в мае, когда летевший из Афин в Вильнюс лайнер авиакомпании Ryanair приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. Протасевич пошел на досудебное соглашение и сотрудничает со следствием.По его словам, оппозиционные Telegram-каналы просто поддерживали недовольство властью, а не работали на какого-то конкретного политика. "Ситуация начала несколько меняться, когда на сцене появился женский триумвират — Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Светлана Тихановская", — объяснял он в интервью литовскому изданию Vakaro žinios.В выборах участвовала Тихановская, потому что она менее всего подходила на роль реального оппозиционера. "Эта женщина не может быть ни политиком, ни тем более лидером нации. Думаю, официальный Минск это прекрасно понимал, поэтому Светлану Тихановскую и допустили к кандидатству", — рассуждал Протасевич.Байдену советы не нужны"Это был экспромт. Встреча — реакция на политическое давление на Байдена. Президент США проявил гибкость, сделал ловкий ход. Он пообщался с лидером оппозиции, — говорит РИА Новости заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин. — Но никакого содержания в такой беседе и быть не могло, Тихановская — фигура не политическая, а протестная".Эксперт обращает внимание на то, что формального лидера белорусского протеста принимали в Белом доме в разгар лета, когда политическая жизнь замирает. Такую же встречу — на каникулах — готовят и президенту Украины Владимиру Зеленскому.За Тихановской стоят политические силы, близкие Польше и Прибалтике, настроенные на конфронтацию с Россией. Они хотят разыграть белорусскую карту, чтобы разорвать связи Минска с Москвой. "Байдену же необходим выход из идеологического тупика в отношениях с Россией, конфронтация, если ему и нужна, то управляемая. Он побеседовал с Тихановской, чтобы снять обвинения в потакании Путину и Лукашенко. А ее заявления о санкциях — это ни для кого. Байдену не нужны советы", — уточняет собеседник.Координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" Денис Мельянцов отмечает: нельзя сбрасывать со счетов сам факт встречи. "Вашингтон действительно стремится выразить поддержку тому, что называется демократическими преобразованиями и протестами, и рассматривает Тихановскую как фигуру, с которой можно работать в оппозиции", — указывает он.Тем не менее мероприятие было протокольным и несло отпечаток пиара. "Этой встречи белорусская оппозиция добивалась долго. В администрации США была очень серьезная неопределенность — что же делать с Белоруссией. Нынешнему президенту важно продемонстрировать, что он возвращается к демократизации по всему миру. Фоном — (фактический отказ от санкций против) "Северного потока — 2" и приглашение в Белый дом Зеленского, которое постоянно откладывалось", — говорит Мельянцов."Побеседовав с Тихановской, Байден подтвердил приверженность ценностям, сделав ни к чему не обязывающий жест, — продолжает собеседник. — Но для команды самой Тихановской это, наверное, достижение. Хотя, когда в 2007-м в Вашингтон приезжала делегация белорусской оппозиции к (президенту США) Джорджу Бушу — младшему, они говорили довольно долго. Это был не "обмен мнениями" на 10-15 минут".Тихановская избегает решительных действий, добавляет Мельянцов. Она, к примеру, не называет себя избранным президентом республики, западные СМИ ее именуют демократическим лидером Белоруссии, то есть даже на символическом поле Тихановская — не конкурент Лукашенко.Ее призывы к санкциям против собственной страны, причем к секторальным — которые затронут не высших чиновников, а всю экономику, — Мельянцов объясняет тем, что Тихановская усвоила культуру белорусской оппозиции. Там бытует распространенное среди "революционеров" мнение: "чем хуже, тем лучше". Дескать, общество, избравшее негодного президента, должно страдать, только боль заставит изменить взгляды. Таковы настроения "борцов с режимом", и Тихановская их вполне разделяет.

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в мире, сша, вашингтон (город), белоруссия, владимир зеленский, telegram (приложение), энтони блинкен, северный поток — 2, светлана тихановская