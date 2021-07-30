https://ria.ru/20210730/belavia-1743584211.html

Количество рейсов "Белавиа" в Москву с 1 августа увеличится вдвое

Количество рейсов "Белавиа" в Москву с 1 августа увеличится вдвое - РИА Новости, 30.07.2021

Количество рейсов "Белавиа" в Москву с 1 августа увеличится вдвое

Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 1 августа увеличивает число рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск с 10 до 20 раз в неделю, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:33

2021-07-30T11:33

2021-07-30T11:41

белавиа

в мире

шереметьево (аэропорт)

белоруссия

минск

москва

домодедово (аэропорт)

россия

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МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 1 августа увеличивает число рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск с 10 до 20 раз в неделю, сообщила в пятницу пресс-служба национального перевозчика."С 1 августа "Белавиа" увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск. Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю", - говорится в сообщении на сайте компании.Как уточнили в пресс-службе, авиакомпания будет выполнять десять рейсов в аэропорт Домодедово и столько же - в аэропорт Шереметьево.

https://ria.ru/20210712/belavia-1740891674.html

белоруссия

минск

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белавиа, в мире, шереметьево (аэропорт), белоруссия, минск, москва, домодедово (аэропорт), россия