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Количество рейсов "Белавиа" в Москву с 1 августа увеличится вдвое
Количество рейсов "Белавиа" в Москву с 1 августа увеличится вдвое - РИА Новости, 30.07.2021
Количество рейсов "Белавиа" в Москву с 1 августа увеличится вдвое
Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 1 августа увеличивает число рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск с 10 до 20 раз в неделю, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:33
2021-07-30T11:41
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минск
москва
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МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 1 августа увеличивает число рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск с 10 до 20 раз в неделю, сообщила в пятницу пресс-служба национального перевозчика."С 1 августа "Белавиа" увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск. Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю", - говорится в сообщении на сайте компании.Как уточнили в пресс-службе, авиакомпания будет выполнять десять рейсов в аэропорт Домодедово и столько же - в аэропорт Шереметьево.
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белавиа, в мире, шереметьево (аэропорт), белоруссия, минск, москва, домодедово (аэропорт), россия
11:33 30.07.2021 (обновлено: 11:41 30.07.2021)
 
Количество рейсов "Белавиа" в Москву с 1 августа увеличится вдвое

Авиакомпания "Белавиа": с 1 августа еженедельно в Москву будет совершаться 20 рейсов вместо 10

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет компании "Белавиа" в аэропорту Внуково в Москве
Самолет компании Белавиа в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 1 августа увеличивает число рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск с 10 до 20 раз в неделю, сообщила в пятницу пресс-служба национального перевозчика.
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"С 1 августа "Белавиа" увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск. Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю", - говорится в сообщении на сайте компании.
Как уточнили в пресс-службе, авиакомпания будет выполнять десять рейсов в аэропорт Домодедово и столько же - в аэропорт Шереметьево.
 
БелавиаВ миреШереметьево (аэропорт)БелоруссияМинскМоскваДомодедово (аэропорт)Россия
 
 
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