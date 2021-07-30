https://ria.ru/20210730/belavia-1743584211.html
Количество рейсов "Белавиа" в Москву с 1 августа увеличится вдвое
Количество рейсов "Белавиа" в Москву с 1 августа увеличится вдвое - РИА Новости, 30.07.2021
Количество рейсов "Белавиа" в Москву с 1 августа увеличится вдвое
Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 1 августа увеличивает число рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск с 10 до 20 раз в неделю, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:33
2021-07-30T11:33
2021-07-30T11:41
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МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 1 августа увеличивает число рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск с 10 до 20 раз в неделю, сообщила в пятницу пресс-служба национального перевозчика."С 1 августа "Белавиа" увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск. Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю", - говорится в сообщении на сайте компании.Как уточнили в пресс-службе, авиакомпания будет выполнять десять рейсов в аэропорт Домодедово и столько же - в аэропорт Шереметьево.
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белавиа, в мире, шереметьево (аэропорт), белоруссия, минск, москва, домодедово (аэропорт), россия
11:33 30.07.2021 (обновлено: 11:41 30.07.2021)
Количество рейсов "Белавиа" в Москву с 1 августа увеличится вдвое
Авиакомпания "Белавиа": с 1 августа еженедельно в Москву будет совершаться 20 рейсов вместо 10