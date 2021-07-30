https://ria.ru/20210730/afganistan-1743555018.html

Пентагон перестанет выделять средства на вертолеты Ми-17 в Афганистане

Пентагон перестанет выделять средства на вертолеты Ми-17 в Афганистане - РИА Новости, 30.07.2021

Пентагон перестанет выделять средства на вертолеты Ми-17 в Афганистане

Министерство обороны США с 2022 года перестанет выделять средства на техническое обслуживание вертолетов Ми-17, которые используются ВВС Афганистана, следует из РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:14

2021-07-30T09:14

2021-07-30T09:14

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сша

афганистан

министерство обороны сша

ми-17

sikorsky uh-60 black hawk

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Министерство обороны США с 2022 года перестанет выделять средства на техническое обслуживание вертолетов Ми-17, которые используются ВВС Афганистана, следует из ежеквартального доклада Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана для конгресса США."ВВС Афганистана постепенно отходят от использования Ми-17 российского производства. В 2022 финансовом году министерство обороны США в последний раз запросит средства на техническое обслуживание вертолетов Ми-17", - говорится в докладе.При этом, отмечается в докладе, Ми-17 будут оставаться в вертолетном парке Афганистана для обеспечения боеспособности, пока не будет подготовлен потенциал использования вертолетов UH-60 Black Hawk и не завершится переход на военно-транспортные вертолеты CH-47 Chinook. Как следует из доклада, ВВС Афганистана располагают 56 вертолетами Ми-17, из них 32 готовы для эксплуатации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/shoygu-1743296900.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, ми-17, sikorsky uh-60 black hawk