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Пентагон перестанет выделять средства на вертолеты Ми-17 в Афганистане
Пентагон перестанет выделять средства на вертолеты Ми-17 в Афганистане - РИА Новости, 30.07.2021
Пентагон перестанет выделять средства на вертолеты Ми-17 в Афганистане
Министерство обороны США с 2022 года перестанет выделять средства на техническое обслуживание вертолетов Ми-17, которые используются ВВС Афганистана, следует из РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:14
2021-07-30T09:14
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
ми-17
sikorsky uh-60 black hawk
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Министерство обороны США с 2022 года перестанет выделять средства на техническое обслуживание вертолетов Ми-17, которые используются ВВС Афганистана, следует из ежеквартального доклада Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана для конгресса США."ВВС Афганистана постепенно отходят от использования Ми-17 российского производства. В 2022 финансовом году министерство обороны США в последний раз запросит средства на техническое обслуживание вертолетов Ми-17", - говорится в докладе.При этом, отмечается в докладе, Ми-17 будут оставаться в вертолетном парке Афганистана для обеспечения боеспособности, пока не будет подготовлен потенциал использования вертолетов UH-60 Black Hawk и не завершится переход на военно-транспортные вертолеты CH-47 Chinook. Как следует из доклада, ВВС Афганистана располагают 56 вертолетами Ми-17, из них 32 готовы для эксплуатации.
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, ми-17, sikorsky uh-60 black hawk
09:14 30.07.2021
 
Пентагон перестанет выделять средства на вертолеты Ми-17 в Афганистане

Пентагон перестанет выделять средства на вертолеты Ми-17 в Афганистане с 2022 года

© Фото : U.S. Army Вертолет ВВС Афганистана
Вертолет ВВС Афганистана - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : U.S. Army
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Министерство обороны США с 2022 года перестанет выделять средства на техническое обслуживание вертолетов Ми-17, которые используются ВВС Афганистана, следует из ежеквартального доклада Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана для конгресса США.
"ВВС Афганистана постепенно отходят от использования Ми-17 российского производства. В 2022 финансовом году министерство обороны США в последний раз запросит средства на техническое обслуживание вертолетов Ми-17", - говорится в докладе.
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При этом, отмечается в докладе, Ми-17 будут оставаться в вертолетном парке Афганистана для обеспечения боеспособности, пока не будет подготовлен потенциал использования вертолетов UH-60 Black Hawk и не завершится переход на военно-транспортные вертолеты CH-47 Chinook. Как следует из доклада, ВВС Афганистана располагают 56 вертолетами Ми-17, из них 32 готовы для эксплуатации.
 
В миреСШААфганистанМинистерство обороны СШАМи-17Sikorsky UH-60 Black Hawk
 
 
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