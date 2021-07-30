https://ria.ru/20210730/advokat-1743661913.html

Умер адвокат, участвовавший в процессе по делу Ефремова

Умер адвокат, участвовавший в процессе по делу Ефремова - РИА Новости, 30.07.2021

Умер адвокат, участвовавший в процессе по делу Ефремова

Скончался адвокат Вадим Никулин, представлявший интересы подруги погибшего после ДТП с Михаилом Ефремовым курьера, рассказал РИА Новости его коллега Андрей... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:57

2021-07-30T16:57

2021-07-30T17:20

происшествия

москва

михаил ефремов

дтп с участием михаила ефремова

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Скончался адвокат Вадим Никулин, представлявший интересы подруги погибшего после ДТП с Михаилом Ефремовым курьера, рассказал РИА Новости его коллега Андрей Алешкин."У нас с ним было общее дело Макса Топора, который за девушек заступился. Вадим не пришел в суд, я решил узнать, что случилось, позвонил ему, трубку взяла супруга, сказала, что он скончался во сне. Сегодня простились с ним, его останки отправили в Саратов, чтобы захоронить на малой родине", - сообщил Алешкин.Ирина Стерхова, адвокатом которой был Никулин, добивалась того, чтобы суд признал её потерпевшей по делу о ДТП, однако инстанции ей отказывали, ссылаясь на то, что формально она не приходилась курьеру Сергею Захарову женой или родственницей. Женщина рассказывала, что сожительствовала с погибшим долгое время, "они жили как семья". В то же время потерпевшие по делу говорили, что знали Стерхову лишь как женщину, сдававшую Захарову комнату.В июне глава адвокатской конторы "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что Стерхова подала в суд иск о включении ее в круг наследников Захарова, заявляя, что прожила с ним более 22 лет в Москве. Интересы Стерховой по иску представляет юрист Мария Косицкая.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Ефремов сейчас отбывает срок в колонии в Белгородской области.

https://ria.ru/20210729/sledovatel-1743494199.html

https://ria.ru/20210608/efremov-1736109852.html

москва

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происшествия, москва, михаил ефремов, дтп с участием михаила ефремова, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)