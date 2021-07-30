16:57 30.07.2021 (обновлено: 17:20 30.07.2021)
Умер адвокат, участвовавший в процессе по делу Ефремова
Скоропостижно умер адвокат Вадим Никулин, участвовавший в процессе по делу Ефремова
© АГН "Москва" / Денис ГришкинАдвокат Ирины Стерховой Вадим Никулин у здания Московского городского суда
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Скончался адвокат Вадим Никулин, представлявший интересы подруги погибшего после ДТП с Михаилом Ефремовым курьера, рассказал РИА Новости его коллега Андрей Алешкин.
"У нас с ним было общее дело Макса Топора, который за девушек заступился. Вадим не пришел в суд, я решил узнать, что случилось, позвонил ему, трубку взяла супруга, сказала, что он скончался во сне. Сегодня простились с ним, его останки отправили в Саратов, чтобы захоронить на малой родине", - сообщил Алешкин.
Ирина Стерхова, адвокатом которой был Никулин, добивалась того, чтобы суд признал её потерпевшей по делу о ДТП, однако инстанции ей отказывали, ссылаясь на то, что формально она не приходилась курьеру Сергею Захарову женой или родственницей. Женщина рассказывала, что сожительствовала с погибшим долгое время, "они жили как семья". В то же время потерпевшие по делу говорили, что знали Стерхову лишь как женщину, сдававшую Захарову комнату.
В июне глава адвокатской конторы "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что Стерхова подала в суд иск о включении ее в круг наследников Захарова, заявляя, что прожила с ним более 22 лет в Москве. Интересы Стерховой по иску представляет юрист Мария Косицкая.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Ефремов сейчас отбывает срок в колонии в Белгородской области.