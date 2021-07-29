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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210729/zvonnitsa-1743483393.html
В Соловецком монастыре завершили установку нового комплекта колоколов
В Соловецком монастыре завершили установку нового комплекта колоколов - РИА Новости, 29.07.2021
В Соловецком монастыре завершили установку нового комплекта колоколов
Установку новой звонницы завершили в Спасо-Преображенском Соловецком ставропигиальном мужском монастыре, общий вес колоколов – более 32 тонн, сообщается на... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:46
2021-07-29T18:46
культура
новости культуры
реставрация
соловки
русская православная церковь
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Установку новой звонницы завершили в Спасо-Преображенском Соловецком ставропигиальном мужском монастыре, общий вес колоколов – более 32 тонн, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ)."Новый колокольный ансамбль Соловецкой обители был отлит по технологиям XVII века и выполнен в тональности до мажор. Диапазон его звукоряда составляет 4,5 октавы (от ноты до малой октавы до ноты соль четвертой октавы). Ансамбль колоколов состоит из пяти басов (благовестники), четырех теноров (малые благовестники), шести альтов (средние) и семи трельных (зазвонные). Масса самого большого колокола составляет 14 тонн, самый маленький весит три килограмма. Общая масса колоколов — более 32 тонн", – говорится в сообщении.Поверхности колоколов украшены рельефными образами престольных монастырских праздников, изображениями чудотворных икон Пресвятой Богородицы, ликами преподобных Зосимы, Савватия и Германа, святителя Филиппа, а также новомучеников и исповедников Соловецких.Создание новой звонницы было приурочено к 570-летию основания монастыря. Первый колокол залили в керамическую форму на Воронежском колокольном заводе "Вера" в декабре 2005 года. В 2007 году колокола были доставлены морем на Соловки, после чего начались работы по их водружению на временную звонницу, которая находилась на территории монастыря рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы.
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новости культуры, реставрация, соловки, русская православная церковь
18:46 29.07.2021
 

В Соловецком монастыре завершили установку нового комплекта колоколов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСоловецкий монастырь
Соловецкий монастырь - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Установку новой звонницы завершили в Спасо-Преображенском Соловецком ставропигиальном мужском монастыре, общий вес колоколов – более 32 тонн, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Соловецкие лабиринты. Тайны самого большого архипелага в Белом море
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.

В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соловецкий монастырь
1 из 10

Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.

В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Монастырь, построенный в первой половине XVI века, стал не только духовным, но и крупнейшим культурным центром России.

При советской власти, в 1920 году, обитель ликвидировали, организовав здесь совхоз "Соловки", а также исправительно-трудовой лагерь, позже реорганизованный в тюрьму.

В 1967-м на территории Соловецкого монастыря был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1990 году монашеская жизнь тут возобновилась.

Стены Соловецкого Кремля
2 из 10

Монастырь, построенный в первой половине XVI века, стал не только духовным, но и крупнейшим культурным центром России.

При советской власти, в 1920 году, обитель ликвидировали, организовав здесь совхоз "Соловки", а также исправительно-трудовой лагерь, позже реорганизованный в тюрьму.

В 1967-м на территории Соловецкого монастыря был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1990 году монашеская жизнь тут возобновилась.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Стены Соловецкого кремля сложены из гранитных валунов длиной до пяти метров. Этот строительный материал не только очень прочен, но и придает памятнику неповторимый внешний вид.

Люди осматривают пушки на территории Соловецкого кремля
3 из 10

Стены Соловецкого кремля сложены из гранитных валунов длиной до пяти метров. Этот строительный материал не только очень прочен, но и придает памятнику неповторимый внешний вид.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Церковь Святого апостола Андрея Первозванного построили по указанию Петра I на Заяцком острове.

Церковь святого апостола Андрея Первозванного, построенная по указанию Петра I, на Заяцком острове
4 из 10

Церковь Святого апостола Андрея Первозванного построили по указанию Петра I на Заяцком острове.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Церковь Вознесения Господня на Секирной горе — каменный трехъярусный одноглавый храм-маяк Соловецкого архипелага. Это главный храм Свято-Вознесенского скита Соловецкого монастыря.

Маяк на куполе храма — самый высокий на Белом море, высота — около ста метров.

Храм-маяк Свято-Вознесенский скита Соловецкого монастыря на Секирной горе
5 из 10

Церковь Вознесения Господня на Секирной горе — каменный трехъярусный одноглавый храм-маяк Соловецкого архипелага. Это главный храм Свято-Вознесенского скита Соловецкого монастыря.

Маяк на куполе храма — самый высокий на Белом море, высота — около ста метров.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Из-за влажного климата на Соловках часто бывает туман.

Благодаря близости Белого моря острова находятся в сравнительно благоприятных температурных условиях: на архипелаге мягкая зима и прохладное лето.

В июле-августе здесь тепло, но не жарко, а температура воды в море может достигать 18-20°C.

Туман на Соловецких островах
6 из 10

Из-за влажного климата на Соловках часто бывает туман.

Благодаря близости Белого моря острова находятся в сравнительно благоприятных температурных условиях: на архипелаге мягкая зима и прохладное лето.

В июле-августе здесь тепло, но не жарко, а температура воды в море может достигать 18-20°C.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Июль и август — лучшее время для поездки. С материка на архипелаг можно добраться на пароме, теплоходах или круизных судах, а также из Архангельска — на вертолете.

Летом этого года для туристов подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов.

Туристы плывут на лодке вдоль рукотворных каналов между озерами на Соловецких островах
7 из 10

Июль и август — лучшее время для поездки. С материка на архипелаг можно добраться на пароме, теплоходах или круизных судах, а также из Архангельска — на вертолете.

Летом этого года для туристов подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

По озерам, соединенным рукотворными каналами, путешествуют на лодках.

Туристы плывут на лодке вдоль рукотворных каналов между озерами на Соловецких островах
8 из 10

По озерам, соединенным рукотворными каналами, путешествуют на лодках.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

На море и в лесу множество животных: не только лисы, белки, зайцы, но и северные олени. А в воде — нерпы, белухи, морские зайцы и гренландские тюлени.

Лиса на крыше Соловецкого монастыря
9 из 10

На море и в лесу множество животных: не только лисы, белки, зайцы, но и северные олени. А в воде — нерпы, белухи, морские зайцы и гренландские тюлени.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Этих тюленей называют морскими зайцами потому, что они пугливы и прыгают по берегу, сильно отталкиваясь задними ластами.

Морской заяц (лахтак) на камнях острова Топ на Соловецких островах
10 из 10

Этих тюленей называют морскими зайцами потому, что они пугливы и прыгают по берегу, сильно отталкиваясь задними ластами.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.

В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Монастырь, построенный в первой половине XVI века, стал не только духовным, но и крупнейшим культурным центром России.

При советской власти, в 1920 году, обитель ликвидировали, организовав здесь совхоз "Соловки", а также исправительно-трудовой лагерь, позже реорганизованный в тюрьму.

В 1967-м на территории Соловецкого монастыря был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1990 году монашеская жизнь тут возобновилась.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Стены Соловецкого кремля сложены из гранитных валунов длиной до пяти метров. Этот строительный материал не только очень прочен, но и придает памятнику неповторимый внешний вид.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Церковь Святого апостола Андрея Первозванного построили по указанию Петра I на Заяцком острове.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Церковь Вознесения Господня на Секирной горе — каменный трехъярусный одноглавый храм-маяк Соловецкого архипелага. Это главный храм Свято-Вознесенского скита Соловецкого монастыря.

Маяк на куполе храма — самый высокий на Белом море, высота — около ста метров.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за влажного климата на Соловках часто бывает туман.

Благодаря близости Белого моря острова находятся в сравнительно благоприятных температурных условиях: на архипелаге мягкая зима и прохладное лето.

В июле-августе здесь тепло, но не жарко, а температура воды в море может достигать 18-20°C.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Июль и август — лучшее время для поездки. С материка на архипелаг можно добраться на пароме, теплоходах или круизных судах, а также из Архангельска — на вертолете.

Летом этого года для туристов подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
8 из 10

По озерам, соединенным рукотворными каналами, путешествуют на лодках.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
9 из 10

На море и в лесу множество животных: не только лисы, белки, зайцы, но и северные олени. А в воде — нерпы, белухи, морские зайцы и гренландские тюлени.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Этих тюленей называют морскими зайцами потому, что они пугливы и прыгают по берегу, сильно отталкиваясь задними ластами.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
"Новый колокольный ансамбль Соловецкой обители был отлит по технологиям XVII века и выполнен в тональности до мажор. Диапазон его звукоряда составляет 4,5 октавы (от ноты до малой октавы до ноты соль четвертой октавы). Ансамбль колоколов состоит из пяти басов (благовестники), четырех теноров (малые благовестники), шести альтов (средние) и семи трельных (зазвонные). Масса самого большого колокола составляет 14 тонн, самый маленький весит три килограмма. Общая масса колоколов — более 32 тонн", – говорится в сообщении.
Поверхности колоколов украшены рельефными образами престольных монастырских праздников, изображениями чудотворных икон Пресвятой Богородицы, ликами преподобных Зосимы, Савватия и Германа, святителя Филиппа, а также новомучеников и исповедников Соловецких.
Создание новой звонницы было приурочено к 570-летию основания монастыря. Первый колокол залили в керамическую форму на Воронежском колокольном заводе "Вера" в декабре 2005 года. В 2007 году колокола были доставлены морем на Соловки, после чего начались работы по их водружению на временную звонницу, которая находилась на территории монастыря рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы.
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