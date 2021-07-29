Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210729/zhkkh-1743408502.html
Липецкая область получит деньги фонда ЖКХ на замену лифтов
Липецкая область получит деньги фонда ЖКХ на замену лифтов - РИА Новости, 29.07.2021
Липецкая область получит деньги фонда ЖКХ на замену лифтов
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки на замену лифтового оборудования, регион получит выплату... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:45
2021-07-29T11:45
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки на замену лифтового оборудования, регион получит выплату один из первых в России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, регион попал в первую тройку субъектов РФ, которым были одобрены подобные заявки, кроме Липецкой области, в их число вошли Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ.Артамонов отметил, что область получит из средств госкорпорации более 18 миллионов рублей. Финансовая поддержка будет направлена на частичное возмещение средств кредитной организации, которая предоставит средства подрядным организациям за работу по замене лифтов по договору факторинга. С применением этого механизма будет произведена замена 51 лифта с истекшим сроком службы в 21 доме Липецка и Ельца. Новые лифты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2021 года. Это улучшит условия проживания почти 6 тысяч человек."Радует, что и дома липчан, и дворовые территории благоустраиваются, и города хорошеют, становятся уютнее. Это обновление планируем и проводим вместе с жителями. Мы и в дальнейшем будем работать с липчанами, совместно принимая решения", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20210722/gazifikatsiya-1742400643.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов
11:45 29.07.2021
 

Липецкая область получит деньги фонда ЖКХ на замену лифтов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки на замену лифтового оборудования, регион получит выплату один из первых в России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, регион попал в первую тройку субъектов РФ, которым были одобрены подобные заявки, кроме Липецкой области, в их число вошли Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
Газораспределительная станция в селе Каюки Спасского района Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 16:33Липецкая область
До 2023 года в Липецкой области газифицируют еще 632 населенных пункта
Артамонов отметил, что область получит из средств госкорпорации более 18 миллионов рублей. Финансовая поддержка будет направлена на частичное возмещение средств кредитной организации, которая предоставит средства подрядным организациям за работу по замене лифтов по договору факторинга. С применением этого механизма будет произведена замена 51 лифта с истекшим сроком службы в 21 доме Липецка и Ельца. Новые лифты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2021 года. Это улучшит условия проживания почти 6 тысяч человек.
"Радует, что и дома липчан, и дворовые территории благоустраиваются, и города хорошеют, становятся уютнее. Это обновление планируем и проводим вместе с жителями. Мы и в дальнейшем будем работать с липчанами, совместно принимая решения", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51В Турции проведут расследование причин лесных пожаров
15:51Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы
15:48В России стали чаще нарушать законы
15:47Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки выиграли золото Олимпиады в Токио
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
Лента новостейМолния