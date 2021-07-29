https://ria.ru/20210729/zhkkh-1743408502.html

Липецкая область получит деньги фонда ЖКХ на замену лифтов

Липецкая область получит деньги фонда ЖКХ на замену лифтов - РИА Новости, 29.07.2021

Липецкая область получит деньги фонда ЖКХ на замену лифтов

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки на замену лифтового оборудования, регион получит выплату... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:45

2021-07-29T11:45

2021-07-29T11:45

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки на замену лифтового оборудования, регион получит выплату один из первых в России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, регион попал в первую тройку субъектов РФ, которым были одобрены подобные заявки, кроме Липецкой области, в их число вошли Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ.Артамонов отметил, что область получит из средств госкорпорации более 18 миллионов рублей. Финансовая поддержка будет направлена на частичное возмещение средств кредитной организации, которая предоставит средства подрядным организациям за работу по замене лифтов по договору факторинга. С применением этого механизма будет произведена замена 51 лифта с истекшим сроком службы в 21 доме Липецка и Ельца. Новые лифты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2021 года. Это улучшит условия проживания почти 6 тысяч человек."Радует, что и дома липчан, и дворовые территории благоустраиваются, и города хорошеют, становятся уютнее. Это обновление планируем и проводим вместе с жителями. Мы и в дальнейшем будем работать с липчанами, совместно принимая решения", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210722/gazifikatsiya-1742400643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов