https://ria.ru/20210729/zemletryasenie-1743365178.html

В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 29.07.2021

В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Перу вечером в среду, сообщил сейсмологический центр страны. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T04:26

2021-07-29T04:26

2021-07-29T04:26

трухильо (перу)

перу

землетрясение

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Перу вечером в среду, сообщил сейсмологический центр страны.Толчки магнитудой 5,8 произошли в районе города Трухильо на глубине 40 километров в 19.32 (3.32 мск).Чуть позднее, в 19.46 (3.46 мск), зафиксированы толчки магнитудой 5,1, а затем ещё одно землетрясение магнитудой 4,6 в 19.54 (3.54 мск).О каком-либо ущербе не сообщается.

https://ria.ru/20210726/zemlyatresenie-1743016677.html

трухильо (перу)

перу

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2021

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трухильо (перу), перу, землетрясение, в мире