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В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 29.07.2021
В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Перу вечером в среду, сообщил сейсмологический центр страны. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T04:26
2021-07-29T04:26
2021-07-29T04:26
трухильо (перу)
перу
землетрясение
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Перу вечером в среду, сообщил сейсмологический центр страны.Толчки магнитудой 5,8 произошли в районе города Трухильо на глубине 40 километров в 19.32 (3.32 мск).Чуть позднее, в 19.46 (3.46 мск), зафиксированы толчки магнитудой 5,1, а затем ещё одно землетрясение магнитудой 4,6 в 19.54 (3.54 мск).О каком-либо ущербе не сообщается.
https://ria.ru/20210726/zemlyatresenie-1743016677.html
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трухильо (перу), перу, землетрясение, в мире
В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8