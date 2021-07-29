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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210729/yunesko-1743442267.html
Россия выделит миллион долларов в поддержку медиа-инициатив ЮНЕСКО
Россия выделит миллион долларов в поддержку медиа-инициатив ЮНЕСКО - РИА Новости, 29.07.2021
Россия выделит миллион долларов в поддержку медиа-инициатив ЮНЕСКО
Правительство РФ распорядилось выделить добровольный целевой взнос в размере 1 миллион долларов в 2022 – 2025 годы в трастовый фонд Международной программы... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:18
2021-07-29T14:43
культура
россия
латинская америка
юнеско
снг
сша
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось выделить добровольный целевой взнос в размере 1 миллион долларов в 2022 – 2025 годы в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО для развития медиапроектов, усиления безопасности журналистов, борьбой с "фальшивыми новостями", сообщает в четверг МИД РФ."В предстоящие четыре года – с 2022 по 2025 годы – Российской Федерацией будет направлен 1 миллион долларов США (по 250 тысяч долларов США ежегодно) на реализацию медийных проектов в заинтересованных странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Ключевыми направлениями работы станут укрепление безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение уровня журналистского образования и профессиональной этики, борьба с дезинформацией и "фальшивыми новостями", в том числе в контексте пандемии коронавируса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Предполагается, отметили в МИД РФ, что в реализации конкретных инициатив примут участие ведущие российские СМИ и журналистские объединения."Наша страна стояла у истоков Программы развития коммуникации, учрежденной Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1980 году в интересах построения более справедливого и демократичного "нового международного информационного порядка". Полагаем, что указанная задача и сегодня сохраняет свою высокую актуальность и значение", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20210728/bolonya-1743340466.html
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россия, латинская америка, юнеско, снг, сша
14:18 29.07.2021 (обновлено: 14:43 29.07.2021)
 
Россия выделит миллион долларов в поддержку медиа-инициатив ЮНЕСКО

МИД: Россия выделит миллион долларов за четыре года в поддержку медиа-инициатив ЮНЕСКО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДароносица во время комплексной реставрации в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
Дароносица во время комплексной реставрации в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось выделить добровольный целевой взнос в размере 1 миллион долларов в 2022 – 2025 годы в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО для развития медиапроектов, усиления безопасности журналистов, борьбой с "фальшивыми новостями", сообщает в четверг МИД РФ.
"В предстоящие четыре года – с 2022 по 2025 годы – Российской Федерацией будет направлен 1 миллион долларов США (по 250 тысяч долларов США ежегодно) на реализацию медийных проектов в заинтересованных странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Ключевыми направлениями работы станут укрепление безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение уровня журналистского образования и профессиональной этики, борьба с дезинформацией и "фальшивыми новостями", в том числе в контексте пандемии коронавируса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Болонья - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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Предполагается, отметили в МИД РФ, что в реализации конкретных инициатив примут участие ведущие российские СМИ и журналистские объединения.
"Наша страна стояла у истоков Программы развития коммуникации, учрежденной Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1980 году в интересах построения более справедливого и демократичного "нового международного информационного порядка". Полагаем, что указанная задача и сегодня сохраняет свою высокую актуальность и значение", - подчеркнули в министерстве.
 
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