14:18 29.07.2021 (обновлено: 14:43 29.07.2021)
Россия выделит миллион долларов в поддержку медиа-инициатив ЮНЕСКО
МИД: Россия выделит миллион долларов за четыре года в поддержку медиа-инициатив ЮНЕСКО
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДароносица во время комплексной реставрации в Смоленском соборе на территории Новодевичьего монастыря
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось выделить добровольный целевой взнос в размере 1 миллион долларов в 2022 – 2025 годы в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО для развития медиапроектов, усиления безопасности журналистов, борьбой с "фальшивыми новостями", сообщает в четверг МИД РФ.
"В предстоящие четыре года – с 2022 по 2025 годы – Российской Федерацией будет направлен 1 миллион долларов США (по 250 тысяч долларов США ежегодно) на реализацию медийных проектов в заинтересованных странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Ключевыми направлениями работы станут укрепление безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение уровня журналистского образования и профессиональной этики, борьба с дезинформацией и "фальшивыми новостями", в том числе в контексте пандемии коронавируса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Предполагается, отметили в МИД РФ, что в реализации конкретных инициатив примут участие ведущие российские СМИ и журналистские объединения.
"Наша страна стояла у истоков Программы развития коммуникации, учрежденной Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1980 году в интересах построения более справедливого и демократичного "нового международного информационного порядка". Полагаем, что указанная задача и сегодня сохраняет свою высокую актуальность и значение", - подчеркнули в министерстве.