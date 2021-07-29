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Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке

Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке - РИА Новости, 29.07.2021

Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке

Андрей Яценко, лидер украинской группы Green Grey, которой не дали принять участие в концерте ко Дню независимости Украины из-за песен на русском языке,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:59

2021-07-29T14:59

2021-07-29T15:19

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КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Андрей Яценко, лидер украинской группы Green Grey, которой не дали принять участие в концерте ко Дню независимости Украины из-за песен на русском языке, прокомментировал решение властей.По его словам, в стране в ближайшем будущем, вероятно, будут делить людей по языковому принципу."Пять-шесть таких вот Дней независимости, мы скоро получим в Украине документ о русскоговорящем человеке, куда мы можем со своим русским языком ходить, а куда не можем. Это будет как паспорт евреев. Все к этому идет", — добавил Яценко.При этом музыкант выразил мнение, что государственным языком на Украине должен оставаться украинский, но русский должен иметь статус регионального.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Согласно ему, единственным государственным языком на Украине является украинский, и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно, в частности с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и сериалах на телевидении.

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, харьков, украина, в мире