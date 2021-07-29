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Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке - РИА Новости, 29.07.2021
Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
Андрей Яценко, лидер украинской группы Green Grey, которой не дали принять участие в концерте ко Дню независимости Украины из-за песен на русском языке,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:59
2021-07-29T15:19
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КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Андрей Яценко, лидер украинской группы Green Grey, которой не дали принять участие в концерте ко Дню независимости Украины из-за песен на русском языке, прокомментировал решение властей.По его словам, в стране в ближайшем будущем, вероятно, будут делить людей по языковому принципу."Пять-шесть таких вот Дней независимости, мы скоро получим в Украине документ о русскоговорящем человеке, куда мы можем со своим русским языком ходить, а куда не можем. Это будет как паспорт евреев. Все к этому идет", — добавил Яценко.При этом музыкант выразил мнение, что государственным языком на Украине должен оставаться украинский, но русский должен иметь статус регионального.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Согласно ему, единственным государственным языком на Украине является украинский, и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно, в частности с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и сериалах на телевидении.
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одесса, харьков, украина, в мире
14:59 29.07.2021 (обновлено: 15:19 29.07.2021)
 
Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке

Лидер музыкальной группы Green Grey заявил, что на Украине "убивают" русский язык

CC BY 4.0 / ivasykus / Ukrainian band Green Grey at the 2018 MRPL City FestivalУкраинская группа Green Grey
Украинская группа Green Grey - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
CC BY 4.0 / ivasykus / Ukrainian band Green Grey at the 2018 MRPL City Festival
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КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Андрей Яценко, лидер украинской группы Green Grey, которой не дали принять участие в концерте ко Дню независимости Украины из-за песен на русском языке, прокомментировал решение властей.
"Русский язык — один из четырех языков, на котором разговаривает весь мир <…> Есть украинский русский и российский русский. Они почти одинаковые, но носители разные, и их ментальность разная. Русскоязычное население лучше может коммуницировать с русскоязычными россиянами <…> Язык — это важно. А русский язык убивают в Украине. И это очень неправильно", — заявил артист в интервью интернет-изданию "Страна.ua".
По его словам, в стране в ближайшем будущем, вероятно, будут делить людей по языковому принципу.
"Пять-шесть таких вот Дней независимости, мы скоро получим в Украине документ о русскоговорящем человеке, куда мы можем со своим русским языком ходить, а куда не можем. Это будет как паспорт евреев. Все к этому идет", — добавил Яценко.
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При этом музыкант выразил мнение, что государственным языком на Украине должен оставаться украинский, но русский должен иметь статус регионального.
"Русский язык я бы сделал региональным — там, где народ сам это выберет на референдуме, о котором Зеленский так много говорит. Херсон, Одесса, Луганская и Донецкая область, Харьков, Днепропетровск — это чисто с позиции логики", — заключил артист.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Согласно ему, единственным государственным языком на Украине является украинский, и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно, в частности с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и сериалах на телевидении.
 
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