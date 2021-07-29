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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210729/yaroslavl-1743520078.html
Ярославский губернатор рассказал о повышении качества медпомощи в регионе
Ярославский губернатор рассказал о повышении качества медпомощи в регионе - РИА Новости, 29.07.2021
Ярославский губернатор рассказал о повышении качества медпомощи в регионе
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал журналистам, что в течение последних пяти лет заметно повысилось качество медицинской помощи населению, РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:10
2021-07-29T21:10
ярославская область
россия
дмитрий миронов
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал журналистам, что в течение последних пяти лет заметно повысилось качество медицинской помощи населению, и правительство области продолжает работу в этом направлении – в частности, построены поликлиника и шесть новых ФАПов, начато строительство хирургического корпуса областной онкобольницы.Дмитрий Миронов указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области 28 июля 2016 года. На выборах 10 сентября 2017 года был избран губернатором. На встрече с журналистами Дмитрий Миронов подвел итоги своей пятилетней работы во главе региона."В последние пять лет Ярославская область сумела заявить о себе как территория динамичного развития. За это время нам удалось создать серьезный задел практически во всех сферах жизни общества. На сегодняшний день мы выполнили и перевыполнили большинство показателей, которые были намечены", - сообщил губернатор.Одним из приоритетов в работе правительства региона является повышение качества медицинской помощи населению. "Построены поликлиника и шесть новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, приобретены и приступили к работе 14 передвижных ФАПов. Начато строительство хирургического корпуса областной онкобольницы, который будет введен в эксплуатацию в 2022 году", - рассказал глава региона.По его словам, работа в этом направлении продолжается. В течение ближайших пяти лет в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будут обновлены городские и сельские фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и поликлиники, продолжится их оснащение современной медтехникой и автотранспортом. В общей сложности на эти цели до 2025 года в Ярославскую область поступит порядка пяти миллиардов рублей.Сенатор Сергей Березкин назвал "впечатляющими" итоги работы команды Дмитрия Миронова в течение последних пяти лет."За эти пять лет 63 медучреждения были подвергнуты либо хорошему капитальному ремонту, либо дооснащены серьезной техникой. Строительство нового корпуса онкобольницы, оснащение новейшим оборудованием отделения онкологии и гематологии областной детской больницы, которое запланировано на осень - это такие ключевые вещи. Конечно, ковид наложил отпечаток на акценты распределения бюджетных средств, но, тем не менее, очень многое сделано", - сказал Березкин.
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россия, дмитрий миронов, общество
21:10 29.07.2021
 
Ярославский губернатор рассказал о повышении качества медпомощи в регионе

Ярославский губернатор рассказал о повышении качества медпомощи в регионе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал журналистам, что в течение последних пяти лет заметно повысилось качество медицинской помощи населению, и правительство области продолжает работу в этом направлении – в частности, построены поликлиника и шесть новых ФАПов, начато строительство хирургического корпуса областной онкобольницы.
Дмитрий Миронов указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области 28 июля 2016 года. На выборах 10 сентября 2017 года был избран губернатором. На встрече с журналистами Дмитрий Миронов подвел итоги своей пятилетней работы во главе региона.
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"В последние пять лет Ярославская область сумела заявить о себе как территория динамичного развития. За это время нам удалось создать серьезный задел практически во всех сферах жизни общества. На сегодняшний день мы выполнили и перевыполнили большинство показателей, которые были намечены", - сообщил губернатор.
Одним из приоритетов в работе правительства региона является повышение качества медицинской помощи населению. "Построены поликлиника и шесть новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, приобретены и приступили к работе 14 передвижных ФАПов. Начато строительство хирургического корпуса областной онкобольницы, который будет введен в эксплуатацию в 2022 году", - рассказал глава региона.
По его словам, работа в этом направлении продолжается. В течение ближайших пяти лет в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будут обновлены городские и сельские фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и поликлиники, продолжится их оснащение современной медтехникой и автотранспортом. В общей сложности на эти цели до 2025 года в Ярославскую область поступит порядка пяти миллиардов рублей.
Сенатор Сергей Березкин назвал "впечатляющими" итоги работы команды Дмитрия Миронова в течение последних пяти лет.
"За эти пять лет 63 медучреждения были подвергнуты либо хорошему капитальному ремонту, либо дооснащены серьезной техникой. Строительство нового корпуса онкобольницы, оснащение новейшим оборудованием отделения онкологии и гематологии областной детской больницы, которое запланировано на осень - это такие ключевые вещи. Конечно, ковид наложил отпечаток на акценты распределения бюджетных средств, но, тем не менее, очень многое сделано", - сказал Березкин.
 
Ярославская областьРоссияДмитрий МироновОбщество
 
 
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