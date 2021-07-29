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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210729/willsmith-1743305279.html
Уилл Смит забудет все в новом фильме Netflix, пишут СМИ
Уилл Смит забудет все в новом фильме Netflix, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2021
Уилл Смит забудет все в новом фильме Netflix, пишут СМИ
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на боевик под названием "Fast & Loose" с Уиллом Смитом в главной роли, разработанный компанией STXfilms и режиссером... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T04:07
2021-07-29T04:07
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
уилл смит
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix приобрел права на боевик под названием "Fast &amp; Loose" с Уиллом Смитом в главной роли, разработанный компанией STXfilms и режиссером Дэвидом Литчем ("Джон Уик", "Дэдпул 2"), сообщает Deadline. В фильме расскажут о мужчине, который просыпается в мексиканском городе Тихуана и ничего не помнит. Однако ему как-то удается собрать воедино свое прошлое и выяснить, что он жил двойной жизнью: как криминальный авторитет, и как агент ЦРУ под прикрытием. Сценарий ленты написали Джон и Эрих Хоберы, которые ранее работали над серией боевиков "РЭД" с Брюсом Уиллисом и Хелен Миррен в главных ролях. Остальные подробности, в том числе о полном актерском составе и дате выхода, пока не раскрывают.Сейчас, как отмечают в Deadline, Смит и Литч очень загружены. Актер занят в ремейке комедии 1987 года "Самолетом, поездом и автомобилем", триллере "Освобождение"", а также спортивной драме "Король Ричард". Литч недавно завершил работу над боевиком "Скоростной поезд" с Брэдом Питтом. Среди предстоящих проектов режиссера: драма "The fall guy" с Райаном Гослингом и триллер Netflix "Кейт" с Мэри Элизабет Уинстэд и Вуди Харрельсоном в главных ролях.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, уилл смит
04:07 29.07.2021
 

Уилл Смит забудет все в новом фильме Netflix, пишут СМИ

© AP Photo / Abraham Caro MarinАмериканский актер Уилл Смит на премьере фильма "Защитник" в Мадриде. 27 января 2016 года
Американский актер Уилл Смит на премьере фильма Защитник в Мадриде. 27 января 2016 года - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Abraham Caro Marin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix приобрел права на боевик под названием "Fast & Loose" с Уиллом Смитом в главной роли, разработанный компанией STXfilms и режиссером Дэвидом Литчем ("Джон Уик", "Дэдпул 2"), сообщает Deadline.
В фильме расскажут о мужчине, который просыпается в мексиканском городе Тихуана и ничего не помнит. Однако ему как-то удается собрать воедино свое прошлое и выяснить, что он жил двойной жизнью: как криминальный авторитет, и как агент ЦРУ под прикрытием.
Сценарий ленты написали Джон и Эрих Хоберы, которые ранее работали над серией боевиков "РЭД" с Брюсом Уиллисом и Хелен Миррен в главных ролях.
Остальные подробности, в том числе о полном актерском составе и дате выхода, пока не раскрывают.
Сейчас, как отмечают в Deadline, Смит и Литч очень загружены. Актер занят в ремейке комедии 1987 года "Самолетом, поездом и автомобилем", триллере "Освобождение"", а также спортивной драме "Король Ричард".
Литч недавно завершил работу над боевиком "Скоростной поезд" с Брэдом Питтом. Среди предстоящих проектов режиссера: драма "The fall guy" с Райаном Гослингом и триллер Netflix "Кейт" с Мэри Элизабет Уинстэд и Вуди Харрельсоном в главных ролях.
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