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Депутат назвал встречу Тихановской и Байдена "демонстративным жестом"
Депутат назвал встречу Тихановской и Байдена "демонстративным жестом" - РИА Новости, 29.07.2021
Депутат назвал встречу Тихановской и Байдена "демонстративным жестом"
Встреча экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена является "демонстративным жестом" со стороны американского РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:26
2021-07-29T15:42
светлана тихановская
россия
виктория нуланд
госдума рф
снг
джо байден
белоруссия
киев
в мире
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Встреча экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена является "демонстративным жестом" со стороны американского лидера, сама Тихановская является "просто элементом в подрывной деятельности" Запада против Белоруссии, заявил в четверг РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Ранее Тихановская заявила, что на встрече с президентом США Джо Байденом призвала его помочь сделать республику примером "ненасильственного перехода к демократии". Также она сообщила, что решением кризиса в Белоруссии "могут стать только новые свободные выборы под международным контролем"."Встреча с Тихановской была демонстративным жестом со стороны Байдена. Я не думаю, что Байден всерьез рассматривает Тихановскую как реального лидера Белоруссии, но он в данном случае "играет в Тихановскую", так как США при Байдене полностью поддержали оппозицию, ушли от заигрываний с официальной властью Белоруссии, которыми занималась администрация Трампа и госсекретарь Помпео", - сказал Затулин.Поводом к изменению этой линии поведения Вашингтона, по словам депутата, послужили выборы прошлого года, которые породили в Белоруссии политический кризис, заставивший Запад и Байдена определиться."И, по идее, этот кризис должен был бы заставить определиться и президента Лукашенко – мы видим, что он в последнее время не позволяет себе того, что он позволял себе накануне выборов. Я имею в виду провокацию с так называемыми "вагнеровцами" и так далее. Объективно Белоруссии не на кого опереться, кроме как на Россию, и это Лукашенко не может не понимать", - отметил Затулин.По его мнению, тем не менее, белорусский лидер, на словах развивая тему сотрудничества с Россией, пытается уклониться от принятия каких-либо далеко идущих обязательств в отношении интеграции, что "очевидно и заметно". Москва в этой ситуации, считает Затулин, предпочитает не давить на Белоруссию, а "ждать и надеяться на то, что сама логика событий приведет Белоруссию к определенному выводу"."Что касается этой встречи с Тихановской, то я думаю, что на какой-то период времени Запад списывает Белоруссию как участника возможного санитарного кордона, который должен отделить Европу от России, и рассматривает, если хотите, как часть общего с Россией целого. И в силу этого используя факт политического кризиса в Белоруссии после выборов, используя неоднозначность итогов самих выборов с точки зрения их признания, он пытается развивать здесь свою подрывную деятельность против Белоруссии как таковой", - сказал собеседник агентства.По его мнению, Тихановская в этом отношении "просто элемент этой подрывной деятельности", и то, что она по этому поводу говорит, не имеет совершенно никакого значения – она "просто расходный материал".Комментируя "печеньки", которые президент США Джо Байден подарил экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской после встречи, Затулин заметил, что для нее это "вдохновение", поскольку переданные в свое время замгоссекретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд "майдановцам" в Киеве печеньки в конце концов, как известно, привели к победе украинской оппозиции."Она надеется, что печенье, которое ей передал Байден, также сработает в Белоруссии. Я думаю, что при всем при том – это две большие разницы", - добавил Затулин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/zakharova-1743406467.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/tikhanovskaya-1743285531.html
https://ria.ru/20210317/izolyatsiya-1601693082.html
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"Это было так тепло" – Тихановская о встрече с Байденом
Тихановская, подводя итоги встречи с президентом США, рассказала, что Байден дал ей печенек
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светлана тихановская, россия, виктория нуланд, госдума рф, снг, джо байден, белоруссия, киев, в мире
13:26 29.07.2021 (обновлено: 15:42 29.07.2021)
 
Депутат назвал встречу Тихановской и Байдена "демонстративным жестом"

Депута Госдумы Затулин назвал встречу Тихановской и президента США Байдена "демонстративным жестом"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Встреча экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена является "демонстративным жестом" со стороны американского лидера, сама Тихановская является "просто элементом в подрывной деятельности" Запада против Белоруссии, заявил в четверг РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее Тихановская заявила, что на встрече с президентом США Джо Байденом призвала его помочь сделать республику примером "ненасильственного перехода к демократии". Также она сообщила, что решением кризиса в Белоруссии "могут стать только новые свободные выборы под международным контролем".
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"Встреча с Тихановской была демонстративным жестом со стороны Байдена. Я не думаю, что Байден всерьез рассматривает Тихановскую как реального лидера Белоруссии, но он в данном случае "играет в Тихановскую", так как США при Байдене полностью поддержали оппозицию, ушли от заигрываний с официальной властью Белоруссии, которыми занималась администрация Трампа и госсекретарь Помпео", - сказал Затулин.
Поводом к изменению этой линии поведения Вашингтона, по словам депутата, послужили выборы прошлого года, которые породили в Белоруссии политический кризис, заставивший Запад и Байдена определиться.
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"И, по идее, этот кризис должен был бы заставить определиться и президента Лукашенко – мы видим, что он в последнее время не позволяет себе того, что он позволял себе накануне выборов. Я имею в виду провокацию с так называемыми "вагнеровцами" и так далее. Объективно Белоруссии не на кого опереться, кроме как на Россию, и это Лукашенко не может не понимать", - отметил Затулин.
По его мнению, тем не менее, белорусский лидер, на словах развивая тему сотрудничества с Россией, пытается уклониться от принятия каких-либо далеко идущих обязательств в отношении интеграции, что "очевидно и заметно". Москва в этой ситуации, считает Затулин, предпочитает не давить на Белоруссию, а "ждать и надеяться на то, что сама логика событий приведет Белоруссию к определенному выводу".
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"Что касается этой встречи с Тихановской, то я думаю, что на какой-то период времени Запад списывает Белоруссию как участника возможного санитарного кордона, который должен отделить Европу от России, и рассматривает, если хотите, как часть общего с Россией целого. И в силу этого используя факт политического кризиса в Белоруссии после выборов, используя неоднозначность итогов самих выборов с точки зрения их признания, он пытается развивать здесь свою подрывную деятельность против Белоруссии как таковой", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, Тихановская в этом отношении "просто элемент этой подрывной деятельности", и то, что она по этому поводу говорит, не имеет совершенно никакого значения – она "просто расходный материал".
Комментируя "печеньки", которые президент США Джо Байден подарил экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской после встречи, Затулин заметил, что для нее это "вдохновение", поскольку переданные в свое время замгоссекретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд "майдановцам" в Киеве печеньки в конце концов, как известно, привели к победе украинской оппозиции.
"Она надеется, что печенье, которое ей передал Байден, также сработает в Белоруссии. Я думаю, что при всем при том – это две большие разницы", - добавил Затулин.
 
Светлана ТихановскаяРоссияВиктория НуландГосдума РФСНГДжо БайденБелоруссияКиевВ мире
 
 
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