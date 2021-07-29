Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/vstrecha-1743423794.html
Путин обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе
Путин обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе - РИА Новости, 29.07.2021
Путин обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе
Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудит с врио главы Белгородской области Вячеславом Гладковым ситуацию в регионе, включая пандемию, заявил... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:52
2021-07-29T12:52
вячеслав гладков
россия
дмитрий песков
владимир путин
белгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743294040_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_793d392184a05c280efa0486edeb9b76.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудит с врио главы Белгородской области Вячеславом Гладковым ситуацию в регионе, включая пандемию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня достаточно спокойный рабочий день у главы государства. Он работает в Ново-Огарево, сегодня такие закрытые встречи непубличные. Помимо всего прочего, он позанимается делами Белгородской области. У него будет на приеме врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков", - сказал он журналистам.Песков уточнил, что речь пойдет о региональных делах, в первую очередь затронут антиковидные вопросы, а также социально-экономическую ситуацию в субъекте.
https://ria.ru/20210728/shkoly_remont-1743285434.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743294040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb194896dcf6d3dbb3889dd16d2d13c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, россия, дмитрий песков, владимир путин, белгородская область, общество
12:52 29.07.2021
 
Путин обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе

Пресс-секретарь Песков: Путин в четверг обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о подготовке к новому учебному году
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о подготовке к новому учебному году - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудит с врио главы Белгородской области Вячеславом Гладковым ситуацию в регионе, включая пандемию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня достаточно спокойный рабочий день у главы государства. Он работает в Ново-Огарево, сегодня такие закрытые встречи непубличные. Помимо всего прочего, он позанимается делами Белгородской области. У него будет на приеме врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков", - сказал он журналистам.
Песков уточнил, что речь пойдет о региональных делах, в первую очередь затронут антиковидные вопросы, а также социально-экономическую ситуацию в субъекте.
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 15:05
Путин попросил Минпросвещение пересмотреть планы по ремонту школ
 
Вячеслав ГладковРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБелгородская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51В Турции проведут расследование причин лесных пожаров
15:51Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы
15:48В России стали чаще нарушать законы
15:47Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки выиграли золото Олимпиады в Токио
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
Лента новостейМолния