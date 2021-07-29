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Путин обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе
Путин обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе - РИА Новости, 29.07.2021
Путин обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе
Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудит с врио главы Белгородской области Вячеславом Гладковым ситуацию в регионе, включая пандемию, заявил... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:52
2021-07-29T12:52
2021-07-29T12:52
вячеслав гладков
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дмитрий песков
владимир путин
белгородская область
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудит с врио главы Белгородской области Вячеславом Гладковым ситуацию в регионе, включая пандемию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня достаточно спокойный рабочий день у главы государства. Он работает в Ново-Огарево, сегодня такие закрытые встречи непубличные. Помимо всего прочего, он позанимается делами Белгородской области. У него будет на приеме врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков", - сказал он журналистам.Песков уточнил, что речь пойдет о региональных делах, в первую очередь затронут антиковидные вопросы, а также социально-экономическую ситуацию в субъекте.
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вячеслав гладков, россия, дмитрий песков, владимир путин, белгородская область, общество
Путин обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе
Пресс-секретарь Песков: Путин в четверг обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе