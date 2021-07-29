https://ria.ru/20210729/vstrecha-1743423794.html

Путин обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе

Путин обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе - РИА Новости, 29.07.2021

Путин обсудит с врио главы Белгородской области ситуацию в регионе

Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудит с врио главы Белгородской области Вячеславом Гладковым ситуацию в регионе, включая пандемию, заявил... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:52

2021-07-29T12:52

2021-07-29T12:52

вячеслав гладков

россия

дмитрий песков

владимир путин

белгородская область

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудит с врио главы Белгородской области Вячеславом Гладковым ситуацию в регионе, включая пандемию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня достаточно спокойный рабочий день у главы государства. Он работает в Ново-Огарево, сегодня такие закрытые встречи непубличные. Помимо всего прочего, он позанимается делами Белгородской области. У него будет на приеме врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков", - сказал он журналистам.Песков уточнил, что речь пойдет о региональных делах, в первую очередь затронут антиковидные вопросы, а также социально-экономическую ситуацию в субъекте.

https://ria.ru/20210728/shkoly_remont-1743285434.html

россия

белгородская область

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2021

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вячеслав гладков, россия, дмитрий песков, владимир путин, белгородская область, общество