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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210729/voyny-1743495886.html
Исламские страны и Россия - цель информационных войн Запада, заявили в МИД
Исламские страны и Россия - цель информационных войн Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 29.07.2021
Исламские страны и Россия - цель информационных войн Запада, заявили в МИД
России и мусульманскому миру надо вместе противостоять информационным войнам Запада, считает замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Александр... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:22
2021-07-29T18:28
религия и мировоззрение
россия
оттава
иран
в мире
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. России и мусульманскому миру надо вместе противостоять информационным войнам Запада, считает замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов."Нельзя не упомянуть фактор глобальной информационной войны. Она начата и ведется Западом против стран с ценностными подходами, отличными от неолиберализма. Для этого формируется тотальный негативный информационный фон, все проблемы в странах, таких как Россия, Китай, Иран, страны мусульманского мира, раздуваются, а успехи замалчиваются. Цель всего этого - ослабление оппонентов через их максимальную дискредитацию в глобальном информационном пространстве", - заявил Бикантов, выступая на саммите "РФ - Исламский мир" в Казани.Еще один прием в информационной войне - разделение Западом мировых СМИ на "правильные" и "неправильные", получающие деньги из госбюджетов, добавил он."В МИД РФ убеждены, что и Москва, и мусульманский мир объективно заинтересованы в недопущении информационных войн, укреплении информационной многополярности. Одним из полюсов являются страны Востока, где каждый имеет право быть услышанным. Мы за ослабление монополии западных грантов", - добавил представитель МИД РФ."Общей нашей задачей является борьба с фейками и дезинформацией, слом навязанных стереотипов и попыток дискредитации стран и целых народов по религиозному или ценностному признаку", - считает он."Только за счет объединения потенциалов мы с мусульманским миром можем противостоять информационным войнам... Вместе нам под силу укрепить полюс здоровых сил и изменить баланс в глобальной медиасреде в пользу справедливости и закона. Раскол же в мире массовых коммуникаций, который инициирован Вашингтоном, Парижем, Оттавой и Лондоном - это четыре закоперщика, - направлен на использование информационной сферы для достижения внешнеполитических целей", - добавил Бикантов.
https://ria.ru/20210729/vaktsiny-1743413977.html
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россия, оттава, иран, в мире
18:22 29.07.2021 (обновлено: 18:28 29.07.2021)
 

Исламские страны и Россия - цель информационных войн Запада, заявили в МИД

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. России и мусульманскому миру надо вместе противостоять информационным войнам Запада, считает замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.
"Нельзя не упомянуть фактор глобальной информационной войны. Она начата и ведется Западом против стран с ценностными подходами, отличными от неолиберализма. Для этого формируется тотальный негативный информационный фон, все проблемы в странах, таких как Россия, Китай, Иран, страны мусульманского мира, раздуваются, а успехи замалчиваются. Цель всего этого - ослабление оппонентов через их максимальную дискредитацию в глобальном информационном пространстве", - заявил Бикантов, выступая на саммите "РФ - Исламский мир" в Казани.
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Еще один прием в информационной войне - разделение Западом мировых СМИ на "правильные" и "неправильные", получающие деньги из госбюджетов, добавил он.
"В МИД РФ убеждены, что и Москва, и мусульманский мир объективно заинтересованы в недопущении информационных войн, укреплении информационной многополярности. Одним из полюсов являются страны Востока, где каждый имеет право быть услышанным. Мы за ослабление монополии западных грантов", - добавил представитель МИД РФ.
"Общей нашей задачей является борьба с фейками и дезинформацией, слом навязанных стереотипов и попыток дискредитации стран и целых народов по религиозному или ценностному признаку", - считает он.
"Только за счет объединения потенциалов мы с мусульманским миром можем противостоять информационным войнам... Вместе нам под силу укрепить полюс здоровых сил и изменить баланс в глобальной медиасреде в пользу справедливости и закона. Раскол же в мире массовых коммуникаций, который инициирован Вашингтоном, Парижем, Оттавой и Лондоном - это четыре закоперщика, - направлен на использование информационной сферы для достижения внешнеполитических целей", - добавил Бикантов.
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