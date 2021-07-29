https://ria.ru/20210729/voyny-1743495886.html

Исламские страны и Россия - цель информационных войн Запада, заявили в МИД

Исламские страны и Россия - цель информационных войн Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 29.07.2021

Исламские страны и Россия - цель информационных войн Запада, заявили в МИД

России и мусульманскому миру надо вместе противостоять информационным войнам Запада, считает замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Александр... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T18:22

2021-07-29T18:22

2021-07-29T18:28

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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. России и мусульманскому миру надо вместе противостоять информационным войнам Запада, считает замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов."Нельзя не упомянуть фактор глобальной информационной войны. Она начата и ведется Западом против стран с ценностными подходами, отличными от неолиберализма. Для этого формируется тотальный негативный информационный фон, все проблемы в странах, таких как Россия, Китай, Иран, страны мусульманского мира, раздуваются, а успехи замалчиваются. Цель всего этого - ослабление оппонентов через их максимальную дискредитацию в глобальном информационном пространстве", - заявил Бикантов, выступая на саммите "РФ - Исламский мир" в Казани.Еще один прием в информационной войне - разделение Западом мировых СМИ на "правильные" и "неправильные", получающие деньги из госбюджетов, добавил он."В МИД РФ убеждены, что и Москва, и мусульманский мир объективно заинтересованы в недопущении информационных войн, укреплении информационной многополярности. Одним из полюсов являются страны Востока, где каждый имеет право быть услышанным. Мы за ослабление монополии западных грантов", - добавил представитель МИД РФ."Общей нашей задачей является борьба с фейками и дезинформацией, слом навязанных стереотипов и попыток дискредитации стран и целых народов по религиозному или ценностному признаку", - считает он."Только за счет объединения потенциалов мы с мусульманским миром можем противостоять информационным войнам... Вместе нам под силу укрепить полюс здоровых сил и изменить баланс в глобальной медиасреде в пользу справедливости и закона. Раскол же в мире массовых коммуникаций, который инициирован Вашингтоном, Парижем, Оттавой и Лондоном - это четыре закоперщика, - направлен на использование информационной сферы для достижения внешнеполитических целей", - добавил Бикантов.

https://ria.ru/20210729/vaktsiny-1743413977.html

https://ria.ru/20210604/ekstremizm-1735695128.html

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россия, оттава, иран, в мире