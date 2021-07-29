https://ria.ru/20210729/vorobev-1743412592.html
Воробьев поблагодарил врачей Минобороны РФ за помощь в борьбе с COVID
Воробьев поблагодарил врачей Минобороны РФ за помощь в борьбе с COVID - РИА Новости, 29.07.2021
Воробьев поблагодарил врачей Минобороны РФ за помощь в борьбе с COVID
Глава Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность врачам Минобороны РФ за помощь в борьбе с ковидом и спасение от последствий заболевания 10 тысяч... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:04
2021-07-29T12:04
2021-07-29T12:04
новости подмосковья
андрей воробьев
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КУБИНКА (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность врачам Минобороны РФ за помощь в борьбе с ковидом и спасение от последствий заболевания 10 тысяч жителей Подмосковья."Разрешите высказать слова благодарности Вам и всем военным врачам. Здесь, на территории парка "Патриот" за время трех волн эпидемии три раза разворачивались госпитали. Здесь вылечили, помогли встать на ноги после этой болезни 10 тысячам человек", - сказал Воробьев, обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу перед презентацией проекта по цифровой трансформации военных комиссариатов области.Губернатор поблагодарил также руководителей военных медицинских отрядов. "Это было настоящее партнерство с гражданской медициной. Наши врачи из Одинцово здесь работали и старались сделать все, чтобы вместе с военными медиками преодолеть все пики заболеваний. Для нас это было очень важно, потому что мощностей, больничных коек не хватало", - добавил Воробьев.Он уточнил, что в госпиталях, развернутых в парке "Патриот", работало порядка 600 врачей, а в первую волну эпидемии ковида - 900 врачей.Медицинский отряд (на 1420 коек для лечения инфекционных больных) был развернут по решению министра обороны РФ для оказания медицинской помощи жителям Московской области.Всего, в работе инфекционного центра с начала октября 2020 с учетом ротации было задействовано более 1,6 тысячи специалистов (врачей, среднего и младшего медперсонала) из Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.Работа личного состава медицинского отряда была организована посменно, с соблюдением мероприятий по индивидуальной защите.В том числе, под руководством профессорско-преподавательского состава в лечении больных принимали участие курсанты Военно-медицинской академии. -0-
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
КУБИНКА (Московская область), 29 июл - РИА Новости.
Глава Московской области Андрей Воробьев
выразил благодарность врачам Минобороны РФ за помощь в борьбе с ковидом и спасение от последствий заболевания 10 тысяч жителей Подмосковья.
"Разрешите высказать слова благодарности Вам и всем военным врачам. Здесь, на территории парка "Патриот" за время трех волн эпидемии три раза разворачивались госпитали. Здесь вылечили, помогли встать на ноги после этой болезни 10 тысячам человек", - сказал Воробьев, обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу перед презентацией проекта по цифровой трансформации военных комиссариатов области.
Губернатор поблагодарил также руководителей военных медицинских отрядов. "Это было настоящее партнерство с гражданской медициной. Наши врачи из Одинцово здесь работали и старались сделать все, чтобы вместе с военными медиками преодолеть все пики заболеваний. Для нас это было очень важно, потому что мощностей, больничных коек не хватало", - добавил Воробьев.
Он уточнил, что в госпиталях, развернутых в парке "Патриот", работало порядка 600 врачей, а в первую волну эпидемии ковида - 900 врачей.
Медицинский отряд (на 1420 коек для лечения инфекционных больных) был развернут по решению министра обороны РФ для оказания медицинской помощи жителям Московской области.
Всего, в работе инфекционного центра с начала октября 2020 с учетом ротации было задействовано более 1,6 тысячи специалистов (врачей, среднего и младшего медперсонала) из Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
Работа личного состава медицинского отряда была организована посменно, с соблюдением мероприятий по индивидуальной защите.
В том числе, под руководством профессорско-преподавательского состава в лечении больных принимали участие курсанты Военно-медицинской академии. -0-