https://ria.ru/20210729/velomarshruty-1743469207.html

Власти Подмосковья будут развивать веломаршруты в регионе

Власти Подмосковья будут развивать веломаршруты в регионе - РИА Новости, 29.07.2021

Власти Подмосковья будут развивать веломаршруты в регионе

Власти Московской области уделяют приоритетное внимание созданию велодорожек в городских округах и муниципалитетах региона, об этом в ходе прямой линии с... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:15

2021-07-29T16:15

2021-07-29T16:15

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Власти Московской области уделяют приоритетное внимание созданию велодорожек в городских округах и муниципалитетах региона, об этом в ходе прямой линии с жителями Подмосковья сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.По его словам, за последние несколько месяцев в регионе сформировался огромный запрос на создание велосипедных зон."Велосипедные дорожки долгое время отсутствовали в Подмосковье. Сейчас у нас есть проект по созданию тротуаров и велосипедных дорожек. Еще раз прошу глав администраций поставить этот вопрос, чтобы в каждом муниципалитете были такие зоны и было понимание, когда они появятся", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20210728/turisty-1743323684.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)