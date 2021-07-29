https://ria.ru/20210729/velomarshruty-1743469207.html
Власти Подмосковья будут развивать веломаршруты в регионе
Власти Подмосковья будут развивать веломаршруты в регионе - РИА Новости, 29.07.2021
Власти Подмосковья будут развивать веломаршруты в регионе
Власти Московской области уделяют приоритетное внимание созданию велодорожек в городских округах и муниципалитетах региона, об этом в ходе прямой линии с... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:15
2021-07-29T16:15
2021-07-29T16:15
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Власти Московской области уделяют приоритетное внимание созданию велодорожек в городских округах и муниципалитетах региона, об этом в ходе прямой линии с жителями Подмосковья сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.По его словам, за последние несколько месяцев в регионе сформировался огромный запрос на создание велосипедных зон."Велосипедные дорожки долгое время отсутствовали в Подмосковье. Сейчас у нас есть проект по созданию тротуаров и велосипедных дорожек. Еще раз прошу глав администраций поставить этот вопрос, чтобы в каждом муниципалитете были такие зоны и было понимание, когда они появятся", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20210728/turisty-1743323684.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)