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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210729/velomarshruty-1743469207.html
Власти Подмосковья будут развивать веломаршруты в регионе
Власти Подмосковья будут развивать веломаршруты в регионе - РИА Новости, 29.07.2021
Власти Подмосковья будут развивать веломаршруты в регионе
Власти Московской области уделяют приоритетное внимание созданию велодорожек в городских округах и муниципалитетах региона, об этом в ходе прямой линии с... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:15
2021-07-29T16:15
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Власти Московской области уделяют приоритетное внимание созданию велодорожек в городских округах и муниципалитетах региона, об этом в ходе прямой линии с жителями Подмосковья сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.По его словам, за последние несколько месяцев в регионе сформировался огромный запрос на создание велосипедных зон."Велосипедные дорожки долгое время отсутствовали в Подмосковье. Сейчас у нас есть проект по созданию тротуаров и велосипедных дорожек. Еще раз прошу глав администраций поставить этот вопрос, чтобы в каждом муниципалитете были такие зоны и было понимание, когда они появятся", - сказал Воробьев.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
16:15 29.07.2021
 

Власти Подмосковья будут развивать веломаршруты в регионе

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВелосипедист в ландшафтном парке "Митино" после комплексного благоустройства
Велосипедист в ландшафтном парке Митино после комплексного благоустройства - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Власти Московской области уделяют приоритетное внимание созданию велодорожек в городских округах и муниципалитетах региона, об этом в ходе прямой линии с жителями Подмосковья сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, за последние несколько месяцев в регионе сформировался огромный запрос на создание велосипедных зон.
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"Велосипедные дорожки долгое время отсутствовали в Подмосковье. Сейчас у нас есть проект по созданию тротуаров и велосипедных дорожек. Еще раз прошу глав администраций поставить этот вопрос, чтобы в каждом муниципалитете были такие зоны и было понимание, когда они появятся", - сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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