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В Лондоне появилась новая туристическая достопримечательность
В Лондоне появилась новая туристическая достопримечательность - РИА Новости, 29.07.2021
В Лондоне появилась новая туристическая достопримечательность
В Лондоне в Гайд-парке построили гору, с которой открывается панорамный вид на город, однако местным жителям она не нравится, сообщает CNN. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:21
2021-07-29T16:21
2021-07-29T16:21
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Лондоне в Гайд-парке построили гору, с которой открывается панорамный вид на город, однако местным жителям она не нравится, сообщает CNN.Новая достопримечательность может стать не менее известной, чем Тауэрский мост, здание парламента и колесо обозрения.За 2,7 миллиона долларов был возведен холм высотой 25 метров. Можно забраться на вершину со смотровой площадкой, преодолев 130 ступеней. С нее, по идее, должен открываться захватывающий вид на Оксфорд-стрит — главную торговую улицу Лондона, а также на Гайд-парк. Однако пока обзор закрывают кроны деревьев и соседние дома. Сооружение у Мраморной арки, склоны которого будут подсвечиваться, местные жители и туристы в соцсетях назвают "горой щебня" и "худшей достопримечательностью в столице Великобритании".Власти отмечают, что проект еще не завершен: видны провода, кафе рядом не открылись. В качестве компенсации посетителям, пришедшим в первую неделю работы, вернут деньги и предложат бесплатный билет на август, когда достопримечательность достроят.
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архитектура, музеи, строительство, новости культуры, гайд-парк, туристы, великобритания, новости - туризм, лондон, достопримечательности
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
В Лондоне в Гайд-парке построили гору, с которой открывается панорамный вид на город, однако местным жителям она не нравится, сообщает
CNN.
Новая достопримечательность может стать не менее известной, чем Тауэрский мост, здание парламента и колесо обозрения.
За 2,7 миллиона долларов был возведен холм высотой 25 метров. Можно забраться на вершину со смотровой площадкой, преодолев 130 ступеней. С нее, по идее, должен открываться захватывающий вид на Оксфорд-стрит — главную торговую улицу Лондона, а также на Гайд-парк. Однако пока обзор закрывают кроны деревьев и соседние дома.
Сооружение у Мраморной арки, склоны которого будут подсвечиваться, местные жители и туристы в соцсетях назвают "горой щебня" и "худшей достопримечательностью в столице Великобритании".
Власти отмечают, что проект еще не завершен: видны провода, кафе рядом не открылись. В качестве компенсации посетителям, пришедшим в первую неделю работы, вернут деньги и предложат бесплатный билет на август, когда достопримечательность достроят.