https://ria.ru/20210729/velikobritaniya-1743407405.html

В Лондоне появилась новая туристическая достопримечательность

В Лондоне появилась новая туристическая достопримечательность - РИА Новости, 29.07.2021

В Лондоне появилась новая туристическая достопримечательность

В Лондоне в Гайд-парке построили гору, с которой открывается панорамный вид на город, однако местным жителям она не нравится, сообщает CNN. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:21

2021-07-29T16:21

2021-07-29T16:21

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Лондоне в Гайд-парке построили гору, с которой открывается панорамный вид на город, однако местным жителям она не нравится, сообщает CNN.Новая достопримечательность может стать не менее известной, чем Тауэрский мост, здание парламента и колесо обозрения.За 2,7 миллиона долларов был возведен холм высотой 25 метров. Можно забраться на вершину со смотровой площадкой, преодолев 130 ступеней. С нее, по идее, должен открываться захватывающий вид на Оксфорд-стрит — главную торговую улицу Лондона, а также на Гайд-парк. Однако пока обзор закрывают кроны деревьев и соседние дома. Сооружение у Мраморной арки, склоны которого будут подсвечиваться, местные жители и туристы в соцсетях назвают "горой щебня" и "худшей достопримечательностью в столице Великобритании".Власти отмечают, что проект еще не завершен: видны провода, кафе рядом не открылись. В качестве компенсации посетителям, пришедшим в первую неделю работы, вернут деньги и предложат бесплатный билет на август, когда достопримечательность достроят.

https://ria.ru/20200310/1567769190.html

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

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