Российские войска приступили к передислокации в Узбекистан для учений
Российские военнослужащие приступили к передислокации в Узбекистан для участия в учении
САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие начали перегруппировку войск на полигон "Термез" в Узбекистане для участия в совместном учении, которое пройдет в начале августа у границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи военнослужащих примут участие в совместном учении России и Узбекистана на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном.
"Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа начали перегруппировку войск на полигон "Термез" для участия в совместном учении России и Узбекистана, которое пройдет в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в самарском аэропорту "Курумоч" военнослужащие погрузили на самолет военно-транспортной авиации Ил-76 оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез.
Отмечается, что в ходе практических действий, которые пройдут с 30 июля по 10 августа, военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.
*Террористическая организация, запрещенная в России.