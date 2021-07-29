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Российские войска приступили к передислокации в Узбекистан для учений
Российские войска приступили к передислокации в Узбекистан для учений - РИА Новости, 29.07.2021
Российские войска приступили к передислокации в Узбекистан для учений
Российские военнослужащие начали перегруппировку войск на полигон "Термез" в Узбекистане для участия в совместном учении, которое пройдет в начале августа у... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T23:40
2021-07-29T23:40
обострение ситуации в афганистане
россия
курумоч (аэропорт)
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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие начали перегруппировку войск на полигон "Термез" в Узбекистане для участия в совместном учении, которое пройдет в начале августа у границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи военнослужащих примут участие в совместном учении России и Узбекистана на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном."Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа начали перегруппировку войск на полигон "Термез" для участия в совместном учении России и Узбекистана, которое пройдет в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в самарском аэропорту "Курумоч" военнослужащие погрузили на самолет военно-транспортной авиации Ил-76 оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез.Отмечается, что в ходе практических действий, которые пройдут с 30 июля по 10 августа, военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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обострение ситуации в афганистане, россия, курумоч (аэропорт)
23:40 29.07.2021
 
Российские войска приступили к передислокации в Узбекистан для учений

Российские военнослужащие приступили к передислокации в Узбекистан для участия в учении

CC BY 2.0 / upyernoz / Tajik-Uzbek BorderГраница между Таджикистаном и Узбекистаном
Граница между Таджикистаном и Узбекистаном - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
CC BY 2.0 / upyernoz / Tajik-Uzbek Border
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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие начали перегруппировку войск на полигон "Термез" в Узбекистане для участия в совместном учении, которое пройдет в начале августа у границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи военнослужащих примут участие в совместном учении России и Узбекистана на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном.
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"Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа начали перегруппировку войск на полигон "Термез" для участия в совместном учении России и Узбекистана, которое пройдет в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в самарском аэропорту "Курумоч" военнослужащие погрузили на самолет военно-транспортной авиации Ил-76 оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез.
Отмечается, что в ходе практических действий, которые пройдут с 30 июля по 10 августа, военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Обострение ситуации в АфганистанеРоссияКурумоч (аэропорт)
 
 
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