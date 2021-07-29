https://ria.ru/20210729/ukraina-1743461656.html
Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест - РИА Новости, 29.07.2021
Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
Временно исполняющий обязанности председателя Нацагентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:47
2021-07-29T15:47
2021-07-29T15:49
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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности председателя Нацагентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) отстранен от должности и отправлен под домашний арест после получения статуса подозреваемого в деле о присвоении более 400 тысяч долларов, сообщается на сайте Госбюро расследований (ГБР) в четверг.Ранее ГБР сообщило, что в течение августа-декабря 2020 временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель, начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы.Имена фигурантов не называются, однако временно исполняющим обязанности главы АРМА является в данный момент Виталий Сигидин."Временно исполняющего обязанности председателя Нацагентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), его заместителя и начальника управления этого учреждения отстранили от должностей после того, как работники ГБР сообщили им о подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов. Кроме того, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.ГБР также проверяет причастность указанных лиц к уголовным правонарушениям, связанным с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
https://ria.ru/20210613/rassledovanie-1736847733.html
https://ria.ru/20210608/peregovory-1736077571.html
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государственное бюро расследований украины, украина, происшествия, в мире
15:47 29.07.2021 (обновлено: 15:49 29.07.2021)
Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
И.о. главы антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест из-за присвоения денег
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости.
Временно исполняющий обязанности председателя Нацагентства Украины
по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) отстранен от должности и отправлен под домашний арест после получения статуса подозреваемого в деле о присвоении более 400 тысяч долларов, сообщается на сайте Госбюро расследований (ГБР) в четверг.
Ранее ГБР сообщило, что в течение августа-декабря 2020 временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель, начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы.
Имена фигурантов не называются, однако временно исполняющим обязанности главы АРМА является в данный момент Виталий Сигидин.
"Временно исполняющего обязанности председателя Нацагентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), его заместителя и начальника управления этого учреждения отстранили от должностей после того, как работники ГБР сообщили им о подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов. Кроме того, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
ГБР также проверяет причастность указанных лиц к уголовным правонарушениям, связанным с отмыванием доходов, полученных преступным путем.