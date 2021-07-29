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Центральный аппарат СК проконтролирует дело об убийстве жительницы Самары
Центральный аппарат СК проконтролирует дело об убийстве жительницы Самары - РИА Новости, 29.07.2021
Центральный аппарат СК проконтролирует дело об убийстве жительницы Самары
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование жестокого убийства жительницы РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:34
2021-07-29T11:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
самара
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование жестокого убийства жительницы Самары ее отцом, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан и арестован судом."Председатель Следственного комитета поручил... доложить о проведенном комплексе следственных действий по уголовному делу об убийстве 23-летней девушки, совершенном в Самаре... Глава ведомства дал указание установить все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления. По поручению Александра Бастрыкина расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, отец девушки из неприязни избил ее, в результате чего она скончалась, а затем надругался над ее телом после смерти.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, самара, происшествия
11:34 29.07.2021
 
Центральный аппарат СК проконтролирует дело об убийстве жительницы Самары

Центральный аппарат СК проконтролирует дело о жестоком убийстве жительницы Самары ее отцом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование жестокого убийства жительницы Самары ее отцом, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан и арестован судом.
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"Председатель Следственного комитета поручил... доложить о проведенном комплексе следственных действий по уголовному делу об убийстве 23-летней девушки, совершенном в Самаре... Глава ведомства дал указание установить все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления. По поручению Александра Бастрыкина расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, отец девушки из неприязни избил ее, в результате чего она скончалась, а затем надругался над ее телом после смерти.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСамараПроисшествия
 
 
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