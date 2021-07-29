https://ria.ru/20210729/turtsiya-1743523174.html

Число случаев COVID-19 в Турции выросло за месяц в пять раз

Число случаев COVID-19 в Турции выросло за месяц в пять раз - РИА Новости, 29.07.2021

Число случаев COVID-19 в Турции выросло за месяц в пять раз

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в четверг 22 161, увеличившись с начала июля в пять раз, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T21:59

2021-07-29T21:59

2021-07-29T21:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

турция

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АНКАРА, 29 июл - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в четверг 22 161, увеличившись с начала июля в пять раз, сообщил минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 40 миллионов граждан, две дозы – более 25 миллионов.Решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742162059.html

россия

турция

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, турция