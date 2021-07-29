15:42 29.07.2021 (обновлено: 16:12 29.07.2021)
Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
Посольство России в Турции: российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ.
"Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
Посольство разместило также видеоролик, где показано тушение лесных пожаров с участием российского самолета.
В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.
Как ранее заявил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По сообщению телеканала NTV, власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар.
По данным министерства сельского и лесного хозяйства, продолжается также тушение лесных пожаров в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.