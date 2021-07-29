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Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции - РИА Новости, 29.07.2021
Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции, сообщило посольство России в Анкаре. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:42
2021-07-29T16:12
лесные пожары в турции
россия
мармарис
бе-200
происшествия
в мире
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции, сообщило посольство России в Анкаре.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ."Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом", - говорится в сообщении российской дипмиссии.Посольство разместило также видеоролик, где показано тушение лесных пожаров с участием российского самолета.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.Как ранее заявил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По сообщению телеканала NTV, власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар.По данным министерства сельского и лесного хозяйства, продолжается также тушение лесных пожаров в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.
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лесные пожары в турции, россия, мармарис, бе-200, происшествия, в мире
15:42 29.07.2021 (обновлено: 16:12 29.07.2021)
 
Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции

Посольство России в Турции: российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции, сообщило посольство России в Анкаре.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ.
Крупный лесной пожар в районе турецкого курорта Мармарис
Вчера, 15:14Туризм
В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
"Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
Посольство разместило также видеоролик, где показано тушение лесных пожаров с участием российского самолета.
В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.
Как ранее заявил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По сообщению телеканала NTV, власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар.
По данным министерства сельского и лесного хозяйства, продолжается также тушение лесных пожаров в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.
 
Лесные пожары в ТурцииРоссияМармарисБе-200ПроисшествияВ мире
 
 
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