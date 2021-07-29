https://ria.ru/20210729/turtsiya-1743329060.html

В Турции в отеле обнаружили подпольный цех по производству алкоголя

В Турции в отеле обнаружили подпольный цех по производству алкоголя - РИА Новости, 29.07.2021

В Турции в отеле обнаружили подпольный цех по производству алкоголя

В Турции на курорте изъяли свыше 1800 литров поддельного алкоголя, который производился в отеле, работающем по системе "все включено", сообщает Турпром со... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T01:05

2021-07-29T01:05

2021-07-29T01:05

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Турции на курорте изъяли свыше 1800 литров поддельного алкоголя, который производился в отеле, работающем по системе "все включено", сообщает Турпром со ссылкой на местные СМИ.Рейд по курорту Аланья с целью выявлению контрафактных спиртных напитков проводила жандармерия. В главную прокуратуру поступил сигнал, что в отеле в районе Конаклы располагается производство контрафактного алкоголя.Во время проверки на складе гостиницы полицейские обнаружили целую подпольную фабрику. Было изъято 1800 литров поддельных спиртных напитков. Рыночная стоимость такой фальшивки, по оценкам экспертов, составляет 270 тысяч турецких лир.По данным СМИ, в числе задержанных по подозрению в производстве и реализации контрафакта – менеджер по закупкам отеля.Издание сообщает, что гостиница работала по системе All inclusive и, вероятно, гостям тоже наливали поддельный алкоголь.

https://ria.ru/20210728/turtsiya-1743098721.html

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