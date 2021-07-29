https://ria.ru/20210729/translyatsiya-1743502929.html

Тамбовский губернатор провел "прямую линию" с жителями области

Тамбовский губернатор провел "прямую линию" с жителями области - РИА Новости, 29.07.2021

Тамбовский губернатор провел "прямую линию" с жителями области

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг впервые в прямом телеэфире с трансляцией на онлайн-площадках ответил на вопросы жителей,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:03

2021-07-29T19:03

2021-07-29T19:03

тамбовская область

александр никитин

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ТАМБОВ, 29 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг впервые в прямом телеэфире с трансляцией на онлайн-площадках ответил на вопросы жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Трансляция велась в эфире областной телекомпании "Новый век", на ютуб-канале "Новый век", на сайте телекомпании в мобильном приложении, на странице Центра управления регионом в социальной сети "ВКонтакте" и на официальном портале органов исполнительной власти области."Вопросы, поступившие в адрес главы региона, касались самых разных сфер жизни: ремонт дорог, ЖКХ, улучшение жилищных условий, благоустройство территории, качество медицинской помощи, пассажирские перевозки, повышение цен, газификация, оказание материальной помощи, ремонт многоквартирных домов. Были и личные вопросы. Всего поступило больше тысячи обращений в колл-центр и социальные сети. За два часа глава региона успел ответить на 18 вопросов", - сказал представитель пресс-службы.После окончания "прямой линии" губернатор поделился впечатлениями от взаимодействия с жителями в новом формате.

https://ria.ru/20210728/dokhody-1743345793.html

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александр никитин