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Тамбовская область
https://ria.ru/20210729/translyatsiya-1743502929.html
Тамбовский губернатор провел "прямую линию" с жителями области
Тамбовский губернатор провел "прямую линию" с жителями области - РИА Новости, 29.07.2021
Тамбовский губернатор провел "прямую линию" с жителями области
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг впервые в прямом телеэфире с трансляцией на онлайн-площадках ответил на вопросы жителей,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:03
2021-07-29T19:03
тамбовская область
александр никитин
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ТАМБОВ, 29 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг впервые в прямом телеэфире с трансляцией на онлайн-площадках ответил на вопросы жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Трансляция велась в эфире областной телекомпании "Новый век", на ютуб-канале "Новый век", на сайте телекомпании в мобильном приложении, на странице Центра управления регионом в социальной сети "ВКонтакте" и на официальном портале органов исполнительной власти области."Вопросы, поступившие в адрес главы региона, касались самых разных сфер жизни: ремонт дорог, ЖКХ, улучшение жилищных условий, благоустройство территории, качество медицинской помощи, пассажирские перевозки, повышение цен, газификация, оказание материальной помощи, ремонт многоквартирных домов. Были и личные вопросы. Всего поступило больше тысячи обращений в колл-центр и социальные сети. За два часа глава региона успел ответить на 18 вопросов", - сказал представитель пресс-службы.После окончания "прямой линии" губернатор поделился впечатлениями от взаимодействия с жителями в новом формате.
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александр никитин
19:03 29.07.2021
 

Тамбовский губернатор провел "прямую линию" с жителями области

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
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ТАМБОВ, 29 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг впервые в прямом телеэфире с трансляцией на онлайн-площадках ответил на вопросы жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Трансляция велась в эфире областной телекомпании "Новый век", на ютуб-канале "Новый век", на сайте телекомпании в мобильном приложении, на странице Центра управления регионом в социальной сети "ВКонтакте" и на официальном портале органов исполнительной власти области.
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"Вопросы, поступившие в адрес главы региона, касались самых разных сфер жизни: ремонт дорог, ЖКХ, улучшение жилищных условий, благоустройство территории, качество медицинской помощи, пассажирские перевозки, повышение цен, газификация, оказание материальной помощи, ремонт многоквартирных домов. Были и личные вопросы. Всего поступило больше тысячи обращений в колл-центр и социальные сети. За два часа глава региона успел ответить на 18 вопросов", - сказал представитель пресс-службы.
После окончания "прямой линии" губернатор поделился впечатлениями от взаимодействия с жителями в новом формате.
"Атмосфера была приятной, интересной, немного волнительной для меня, потому что формат новый, но мы будем использовать его теперь регулярно. Некоторые моменты требуют уточнений, но все вопросы будут проработаны, граждане получат ответы и конструктивное решение по каждой проблеме", - приводит пресс-служба слова Никитина.
 
Тамбовская областьАлександр Никитин
 
 
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