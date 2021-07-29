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https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743527405.html
Тихановская заявила, что не обсуждала Путина на встрече с Байденом
Тихановская заявила, что не обсуждала Путина на встрече с Байденом - РИА Новости, 29.07.2021
Тихановская заявила, что не обсуждала Путина на встрече с Байденом
Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не обсуждала с президентом США Джо Байденом российского президента Владимира... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T23:06
2021-07-29T23:13
светлана тихановская
кгб белоруссии
джо байден
владимир путин
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не обсуждала с президентом США Джо Байденом российского президента Владимира Путина.В среду Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской.На вопрос, не была ли сама встреча "сигналом Путину", она ответила, что, напротив, это был сигнал белорусским властям и народу.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена белорусскими властями в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в экстрадиции отказал.
https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743526561.html
https://ria.ru/20210729/zakharova-1743392836.html
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светлана тихановская, кгб белоруссии, джо байден, владимир путин, белоруссия, сша, в мире
23:06 29.07.2021 (обновлено: 23:13 29.07.2021)
 
Тихановская заявила, что не обсуждала Путина на встрече с Байденом

Светлана Тихановская заявила, что не обсуждала Путина на встрече с Байденом

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не обсуждала с президентом США Джо Байденом российского президента Владимира Путина.
В среду Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской.
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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Тихановская выступила за "самые сильные" санкции США против Белоруссии

"Мы сконцентрировались на Белоруссии", - сказала Тихановская в ответ на соответствующий вопрос в эфире CNN.

На вопрос, не была ли сама встреча "сигналом Путину", она ответила, что, напротив, это был сигнал белорусским властям и народу.
"Это был ясный сигнал белорусскому народу и приспешникам режима", - сказала Тихановская.
В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена белорусскими властями в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в экстрадиции отказал.
 
Светлана ТихановскаяКГБ БелоруссииДжо БайденВладимир ПутинБелоруссияСШАВ мире
 
 
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