23:06 29.07.2021 (обновлено: 23:13 29.07.2021)
Тихановская заявила, что не обсуждала Путина на встрече с Байденом
Светлана Тихановская заявила, что не обсуждала Путина на встрече с Байденом
© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
© AP Photo / Robert Bumsted
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не обсуждала с президентом США Джо Байденом российского президента Владимира Путина.
В среду Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской.
"Мы сконцентрировались на Белоруссии", - сказала Тихановская в ответ на соответствующий вопрос в эфире CNN.
На вопрос, не была ли сама встреча "сигналом Путину", она ответила, что, напротив, это был сигнал белорусским властям и народу.
"Это был ясный сигнал белорусскому народу и приспешникам режима", - сказала Тихановская.
В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена белорусскими властями в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в экстрадиции отказал.