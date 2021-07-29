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https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743486987.html
Эксперт предположил, почему Байден встретился с Тихановской
Эксперт предположил, почему Байден встретился с Тихановской - РИА Новости, 29.07.2021
Эксперт предположил, почему Байден встретился с Тихановской
Американский лидер Джо Байден встречей с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской показал готовность США увеличивать финансирование... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:48
2021-07-29T17:48
светлана тихановская
александр лукашенко
джо байден
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Американский лидер Джо Байден встречей с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской показал готовность США увеличивать финансирование оппозиции для свержения действующей белорусской власти, считает эксперт республиканского общественного объединения "Беларусь Русь" Петр Петровский.Накануне Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской. Тихановская по итогам встречи заявила, что призвала Байдена помочь сделать Белоруссию примером "ненасильственного перехода к демократии"."Во-первых, это демонстрация руководством США, что они готовы увеличивать ставки на конфронтацию с Беларусью. Второй момент – это то, что они готовы увеличивать финансирование белорусской оппозиции, связанное с заказом на свержение действующей белорусской власти. Третий момент - имиджевый, это попытка дискредитировать официальный Минск, демонстрация того, что США имеют сомнения в его легитимности. И самое главное – это демонстрация того, что США хотят увеличивать ставки в противостоянии вообще в Восточной Европе, и Беларусь является одной из целей смены власти", - сказал Петровский РИА Новости.Эксперт считает, что в данной ситуации Тихановская выглядит "как инструмент внешней политики". "Я напомню, что ее советник Франак Вячорка ориентировался всегда на Демократическую партию США, сидел на ее финансовых потоках... Если бы (Дональд) Трамп остался у власти, все прекрасно понимают, что такого бы не было", - сказал он.По словам Петровского, встреча в Белом доме демонстрирует, что "никаких взаимовыгодных отношений между Минском и Вашингтоном быть не может". Собеседник агентства считает, что для аналитиков и экспертов в Белоруссии, которые ранее надеялись на перезапуск и нормализацию в отношениях с США, это сигнал, что они заблуждались. "Имеется экзистенциальное противоречие между существованием Беларуси как суверенного государства и интересами США в регионе Восточной Европы", - заметил аналитик.Он также уверен, что не стоит воспринимать Тихановскую как политика. Петровский полагает, что она является "определенным символом для определенных групп, которые просто готовы быть контрагентами на службе американского государства и продвигать его интересы на белорусском направлении". "И это была заявка на то, что США согласны использовать данных контрагентов", - добавил эксперт.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в экстрадиции отказал.
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светлана тихановская, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире
17:48 29.07.2021
 
Эксперт предположил, почему Байден встретился с Тихановской

Политолог Петровский: Байден встречей с Тихановской показал готовность наращивать субсидии оппозиции

© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Американский лидер Джо Байден встречей с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской показал готовность США увеличивать финансирование оппозиции для свержения действующей белорусской власти, считает эксперт республиканского общественного объединения "Беларусь Русь" Петр Петровский.
Накануне Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской. Тихановская по итогам встречи заявила, что призвала Байдена помочь сделать Белоруссию примером "ненасильственного перехода к демократии".
"Во-первых, это демонстрация руководством США, что они готовы увеличивать ставки на конфронтацию с Беларусью. Второй момент – это то, что они готовы увеличивать финансирование белорусской оппозиции, связанное с заказом на свержение действующей белорусской власти. Третий момент - имиджевый, это попытка дискредитировать официальный Минск, демонстрация того, что США имеют сомнения в его легитимности. И самое главное – это демонстрация того, что США хотят увеличивать ставки в противостоянии вообще в Восточной Европе, и Беларусь является одной из целей смены власти", - сказал Петровский РИА Новости.
Эксперт считает, что в данной ситуации Тихановская выглядит "как инструмент внешней политики". "Я напомню, что ее советник Франак Вячорка ориентировался всегда на Демократическую партию США, сидел на ее финансовых потоках... Если бы (Дональд) Трамп остался у власти, все прекрасно понимают, что такого бы не было", - сказал он.
По словам Петровского, встреча в Белом доме демонстрирует, что "никаких взаимовыгодных отношений между Минском и Вашингтоном быть не может". Собеседник агентства считает, что для аналитиков и экспертов в Белоруссии, которые ранее надеялись на перезапуск и нормализацию в отношениях с США, это сигнал, что они заблуждались. "Имеется экзистенциальное противоречие между существованием Беларуси как суверенного государства и интересами США в регионе Восточной Европы", - заметил аналитик.
Он также уверен, что не стоит воспринимать Тихановскую как политика. Петровский полагает, что она является "определенным символом для определенных групп, которые просто готовы быть контрагентами на службе американского государства и продвигать его интересы на белорусском направлении". "И это была заявка на то, что США согласны использовать данных контрагентов", - добавил эксперт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в экстрадиции отказал.
 
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоДжо БайденБелоруссияСШАВ мире
 
 
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