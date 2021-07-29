Полянский уличил Тихановскую в призыве к смене режима в Белоруссии
Полянский уличил экс-кандидата в президенты Тихановскую в призыве к смене режима в Белоруссии
© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке
© AP Photo / Robert Bumsted
ООН, 29 июл – РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в ООН Дмитрий Полянский уличил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в призывах к смене режима в Белоруссии.
Дипломат привел одно из высказываний Тихановской, опубликованных после ее встречи с президентом США Джо Байденом, где она заявила, что в случае, если какая-либо страна попытается воспользоваться "слабостью режима", США будут на стороне оппозиции.
"Это явный призыв к смене режима и вмешательству во внутренние дела суверенного государства. Думаю, она абсолютно явно дала понять, на кого она работает", - сказал Полянский на пресс-конференции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
28 июля, 23:14Тихановская рассказала о встрече с Байденом
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в экстрадиции отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.