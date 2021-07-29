https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743410255.html

В Госдуме оценили итоги встречи Тихановской с Байденом

В Госдуме оценили итоги встречи Тихановской с Байденом - РИА Новости, 29.07.2021

В Госдуме оценили итоги встречи Тихановской с Байденом

Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская высказываниями о том, что ждет помощи президента США Джо Байдена, чтобы помочь... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:52

2021-07-29T11:52

2021-07-29T15:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

алексей чепа

госдума рф

джо байден

белоруссия

сша

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская высказываниями о том, что ждет помощи президента США Джо Байдена, чтобы помочь Белоруссии "перейти к демократии", показала, что является некомпетентным политиком, ее слова – это "бред кухарки", заявил РИА Новости член международного комитета ГД Алексей Чепа.Ранее Тихановская заявила, что на встрече с президентом США Джо Байденом призвала его помочь сделать республику примером "ненасильственного перехода к демократии". Также она сообщила, что решением кризиса в Белоруссии "могут стать только новые свободные выборы под международным контролем"."Ей (Тихановской) хотелось бы, чтобы США предприняли в этом направлении какие-то усилия. При этом она не понимает, что для этого должно произойти… (По ее мнению) кто-то кому-то должен позвонить по телефону и сказать о том, что вместо одного (президента Белоруссии) мы назначим другого. Это бред, который несет необразованная кухарка!" - сообщил Чепа.По его словам, подобные заявления Тихановской обусловлены тем, что она не обладает необходимой для лидера оппозиции квалификацией."Тихановской в какой-то период времени показалось, что она действительно представляет что-то из себя. Но после ее встреч с политиками, становится понятно, что это абсолютно некомпетентный необразованный человек. Как политик – полный ноль. Но она этого не замечает", - добавил Чепа.

https://ria.ru/20210729/zakharova-1743392836.html

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"Это было так тепло" – Тихановская о встрече с Байденом Тихановская, подводя итоги встречи с президентом США, рассказала, что Байден дал ей печенек 2021-07-29T11:52 true PT0M31S

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светлана тихановская, алексей чепа, госдума рф, джо байден, белоруссия, сша, в мире