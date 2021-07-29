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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210729/tekhnologii-1743404900.html
Хабаровский край продемонстрирует на ВЭФ достижения в цифровых технологиях
Хабаровский край продемонстрирует на ВЭФ достижения в цифровых технологиях - РИА Новости, 29.07.2021
Хабаровский край продемонстрирует на ВЭФ достижения в цифровых технологиях
На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Хабаровский край в рамках выставки "Улица Дальнего Востока"... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:36
2021-07-29T11:54
хабаровский край
восточный экономический форум — 2021
юрий трутнев
владивосток
технологии
экономика
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Хабаровский край в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует достижения в области цифровых технологий, свои флагманские проекты, сообщает пресс-офис ВЭФ.Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО."Восточный экономический форум – важный инструмент развития Дальнего Востока. Это возможность для регионов представить свой потенциал инвесторам, туристам, экономистам – участникам и гостям Форума. Если говорить о Хабаровском крае, то по темпам роста инвестиций регион занимает лидирующее место среди субъектов Дальнего Востока. Основные направления экономики края будут представлены на “Улице Дальнего Востока”. Инвесторы смогут увидеть, какие проекты реализуются, как можно получить поддержку для бизнеса и, возможно, примут решение ближе познакомиться с регионом", – отметил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ВЭФ.По словам врио губернатора Михаила Дегтярева, для краевых властей принципиально важно выстраивать дружелюбную и партнерскую систему взаимодействия с инвесторами."Будущее сегодня" – такое название выбрал регион для своего павильона. Внутри павильона будут представлены самые современные наработки региона в области высоких технологий, которые можно будет подробнее изучить через видеопрезентацию.Так, бизнес-перспективы представят в зоне "Флагманские проекты Хабаровского края". В данном пространстве расположат ниши с макетами крупных бизнес-проектов региона, направленных на реализацию интересных идей. Также Хабаровский край расскажет гостям о ключевых инвестиционных проектах с помощью цифровой библиотеки. Здесь также будут применяться новые технологии: современная анимация и 3D-визуализация объектов.В экспозиции особую роль отвели социальным программам. В зоне "Спорт" можно будет поиграть в хоккей с мячом, так как Хабаровский край является ведущим регионом на Дальнем Востоке в данном виде спорта.
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восточный экономический форум — 2021, юрий трутнев, владивосток, технологии, экономика
11:36 29.07.2021 (обновлено: 11:54 29.07.2021)
 

Хабаровский край продемонстрирует на ВЭФ достижения в цифровых технологиях

© Фото : Пресс-офис Восточного экономического форумаХабаровский край продемонстрирует на ВЭФ достижения в цифровых технологиях
Хабаровский край продемонстрирует на ВЭФ достижения в цифровых технологиях - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : Пресс-офис Восточного экономического форума
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Хабаровский край в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует достижения в области цифровых технологий, свои флагманские проекты, сообщает пресс-офис ВЭФ.
Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 10:04Хабаровский край
Инвестировать в Хабаровский край стали больше, заявил Дегтярев
"Восточный экономический форум – важный инструмент развития Дальнего Востока. Это возможность для регионов представить свой потенциал инвесторам, туристам, экономистам – участникам и гостям Форума. Если говорить о Хабаровском крае, то по темпам роста инвестиций регион занимает лидирующее место среди субъектов Дальнего Востока. Основные направления экономики края будут представлены на “Улице Дальнего Востока”. Инвесторы смогут увидеть, какие проекты реализуются, как можно получить поддержку для бизнеса и, возможно, примут решение ближе познакомиться с регионом", – отметил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ВЭФ.
По словам врио губернатора Михаила Дегтярева, для краевых властей принципиально важно выстраивать дружелюбную и партнерскую систему взаимодействия с инвесторами.
"Мы полноценно стараемся задействовать такие площадки, как ВЭФ, для диалога с инвесторами, лично обсуждая перспективы совместной работы. Инфраструктура взаимодействия с бизнесом у нас выстроена в режиме "одного окна". Запущен новый портал для инвесторов, с помощью которого можно удаленно подать заявку на сопровождение проекта, получить необходимые консультации. Привлечение инвестиций еще и важная социальная задача. Пополняя доходную базу региональной казны, мы стараемся увеличивать социальные расходы", – подчеркнул Дегтярев.
"Будущее сегодня" – такое название выбрал регион для своего павильона. Внутри павильона будут представлены самые современные наработки региона в области высоких технологий, которые можно будет подробнее изучить через видеопрезентацию.
© Фото : Пресс-офис Восточного экономического форумаХабаровский край продемонстрирует на ВЭФ достижения в цифровых технологиях
Хабаровский край продемонстрирует на ВЭФ достижения в цифровых технологиях - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : Пресс-офис Восточного экономического форума
Хабаровский край продемонстрирует на ВЭФ достижения в цифровых технологиях
Так, бизнес-перспективы представят в зоне "Флагманские проекты Хабаровского края". В данном пространстве расположат ниши с макетами крупных бизнес-проектов региона, направленных на реализацию интересных идей. Также Хабаровский край расскажет гостям о ключевых инвестиционных проектах с помощью цифровой библиотеки. Здесь также будут применяться новые технологии: современная анимация и 3D-визуализация объектов.
В экспозиции особую роль отвели социальным программам. В зоне "Спорт" можно будет поиграть в хоккей с мячом, так как Хабаровский край является ведущим регионом на Дальнем Востоке в данном виде спорта.
 
Хабаровский крайВосточный экономический форум — 2021Юрий ТрутневВладивостокТехнологииЭкономика
 
 
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