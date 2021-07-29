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Суд рассмотрит дело бизнесмена, выдававшего мясо буйвола за говядину
Суд рассмотрит дело бизнесмена, выдававшего мясо буйвола за говядину - РИА Новости, 29.07.2021
Суд рассмотрит дело бизнесмена, выдававшего мясо буйвола за говядину
Генеральный директор компании, поставлявшей мясо буйвола под видом говядины в детский дом-интернат в Орехово-Зуево, предстанет перед судом за мошенничество,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:15
2021-07-29T16:16
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
орехово-зуево
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Генеральный директор компании, поставлявшей мясо буйвола под видом говядины в детский дом-интернат в Орехово-Зуево, предстанет перед судом за мошенничество, сообщает старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.В начале марта главк сообщал, что с января по декабрь 2020 года одна из московских фирм по контракту поставляла в детское учреждение мясо говядины, но выяснилось, что в продукте содержится ДНК буйвола."При содействии ведущего ветеринарного врача ветеринарной станции Орехово-Зуевского городского округа были внесены заведомо ложные сведения в сопроводительные документы о фактически поставляемой в учреждение мясной продукции", - отметила Врадий.Ущерб "Красно-Дубравский детский дом-интернат для умственно отсталых детей "Журавушка" составил более 420 тысяч рублей. Предприниматель обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), ему грозит штраф, принудительные работы либо лишение свободы на срок до 6 лет."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По словам Врадий, дело против ведущего ветеринара выделено в отдельное производство и тоже направлено в суд.
https://realty.ria.ru/20210719/kemerovo-1741850138.html
https://ria.ru/20210719/delo-1741842624.html
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), орехово-зуево, происшествия
16:15 29.07.2021 (обновлено: 16:16 29.07.2021)
 
Суд рассмотрит дело бизнесмена, выдававшего мясо буйвола за говядину

В Подмосковье рассмотрят дело бизнесмена, выдававшего мясо буйвола за говядину

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Генеральный директор компании, поставлявшей мясо буйвола под видом говядины в детский дом-интернат в Орехово-Зуево, предстанет перед судом за мошенничество, сообщает старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
В начале марта главк сообщал, что с января по декабрь 2020 года одна из московских фирм по контракту поставляла в детское учреждение мясо говядины, но выяснилось, что в продукте содержится ДНК буйвола.
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"При содействии ведущего ветеринарного врача ветеринарной станции Орехово-Зуевского городского округа были внесены заведомо ложные сведения в сопроводительные документы о фактически поставляемой в учреждение мясной продукции", - отметила Врадий.
Ущерб "Красно-Дубравский детский дом-интернат для умственно отсталых детей "Журавушка" составил более 420 тысяч рублей. Предприниматель обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), ему грозит штраф, принудительные работы либо лишение свободы на срок до 6 лет.
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"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По словам Врадий, дело против ведущего ветеринара выделено в отдельное производство и тоже направлено в суд.
 
РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Орехово-ЗуевоПроисшествия
 
 
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