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Воробьев: сроки строительства школ в Подмосковье сократились в 2,5 раза

Воробьев: сроки строительства школ в Подмосковье сократились в 2,5 раза - РИА Новости, 29.07.2021

Воробьев: сроки строительства школ в Подмосковье сократились в 2,5 раза

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сроки строительства школ на территории региона за последние несколько лет сократились более, чем в... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:18

2021-07-29T16:18

2021-07-29T16:18

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сроки строительства школ на территории региона за последние несколько лет сократились более, чем в 2,5 раза."Вместе со строителями мы объединяем строительство, чтобы школа строилась быстро. Раньше это было 3-4 года, то сейчас мы научились строить школы за 18 месяцев", - сказал Воробьев в ходе прямой линии с жителями Подмосковья.Он добавил, что осенью текущего года будет заложено строительство 30 школ в различных муниципалитетах. Кроме того, осенью будет начато строительство школы в Лобне, которое ранее было невозможно из-за близости с аэропортом "Шереметьево"."Мы нашли две территории в Лобне, где можно строить. В ближайшее время мы посоветуемся с жителями и приступим к строительству", - добавил губернатор.

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московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)