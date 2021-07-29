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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210729/stroitelstvo-1743470274.html
Воробьев: сроки строительства школ в Подмосковье сократились в 2,5 раза
Воробьев: сроки строительства школ в Подмосковье сократились в 2,5 раза - РИА Новости, 29.07.2021
Воробьев: сроки строительства школ в Подмосковье сократились в 2,5 раза
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сроки строительства школ на территории региона за последние несколько лет сократились более, чем в... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:18
2021-07-29T16:18
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сроки строительства школ на территории региона за последние несколько лет сократились более, чем в 2,5 раза."Вместе со строителями мы объединяем строительство, чтобы школа строилась быстро. Раньше это было 3-4 года, то сейчас мы научились строить школы за 18 месяцев", - сказал Воробьев в ходе прямой линии с жителями Подмосковья.Он добавил, что осенью текущего года будет заложено строительство 30 школ в различных муниципалитетах. Кроме того, осенью будет начато строительство школы в Лобне, которое ранее было невозможно из-за близости с аэропортом "Шереметьево"."Мы нашли две территории в Лобне, где можно строить. В ближайшее время мы посоветуемся с жителями и приступим к строительству", - добавил губернатор.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
16:18 29.07.2021
 

Воробьев: сроки строительства школ в Подмосковье сократились в 2,5 раза

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сроки строительства школ на территории региона за последние несколько лет сократились более, чем в 2,5 раза.
"Вместе со строителями мы объединяем строительство, чтобы школа строилась быстро. Раньше это было 3-4 года, то сейчас мы научились строить школы за 18 месяцев", - сказал Воробьев в ходе прямой линии с жителями Подмосковья.
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Он добавил, что осенью текущего года будет заложено строительство 30 школ в различных муниципалитетах. Кроме того, осенью будет начато строительство школы в Лобне, которое ранее было невозможно из-за близости с аэропортом "Шереметьево".
"Мы нашли две территории в Лобне, где можно строить. В ближайшее время мы посоветуемся с жителями и приступим к строительству", - добавил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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