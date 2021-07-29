https://ria.ru/20210729/starliner-1743524525.html

Запуск Starliner могут отложить из-за инцидента с двигателями "Науки"

Запуск Starliner могут отложить из-за инцидента с двигателями "Науки" - РИА Новости, 29.07.2021

Запуск Starliner могут отложить из-за инцидента с двигателями "Науки"

НАСА может перенести испытательный запуск новейшего корабля Starliner компании Boeing из-за ситуации с российским модулем "Наука", сообщают журналисты... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T22:26

2021-07-29T22:26

2021-07-29T22:30

наука

билл нельсон

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

флорида

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. НАСА может перенести испытательный запуск новейшего корабля Starliner компании Boeing из-за ситуации с российским модулем "Наука", сообщают журналисты профильных изданий.Новейший российский модуль "Наука" прибыл на МКС 29 июля. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели модуля внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было. НАСА обещало провести пресс-брифинг по ситуации с "Наукой", но пока официально не подтверждало возможность переноса запуска Starliner. Ранее в четверг НАСА сообщало, что резервные даты старта - 3-4 августа."Пока нет подробностей, но, похоже, идет подготовка к отзыву (ракеты-носителя) Atlas V со стартовой площадки. Вероятно, это из-за проблем с "Наукой" на Международной космической станции", - написал в своем Тwitter-аккаунте журналист издания Ars Technica Эрик Бергер. По его данным, "запуска (Starliner) в пятницу, похоже, не будет".Издание Space Flight Now в своем Twitter-аккаунте также отмечает, что запуск Starliner, как ожидается, будет перенесен. По информации издания, наземные службы ведут оценку проблемы, которая вызвала неожиданное включение двигателей прибывшего на стацию модуля "Наука". ​​Запуск новейшего американского корабля, который Boeing строит по контракту с НАСА во второй беспилотный тестовый полет, планировался на пятницу. Ранее в 2019 году корабль уже отправлялся в беспилотное испытание, но не смог состыковаться с МКС из-за сбоя бортового оборудования. По информации Boeing, все выявленные в ходе проверок недостатки корабля были исправлены и, планируется, что после второго тестового полета он может быть допущен до пилотируемых испытаний, которые также ожидаются до конца года.Как заявил на предстартовом брифинге глава НАСА Билл Нельсон, единственное опасение для запуска Starliner представляет погода - в этом сезоне во Флориде, где расположен космодром, часты грозы и дожди. По прогнозу синоптиков, прогноз погоды на время старта составлял лишь 40% вероятности благоприятных запуска погодных условий.

https://ria.ru/20201010/astronavt-1579192622.html

https://ria.ru/20210729/rogozin-1743478247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билл нельсон, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, флорида