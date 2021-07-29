Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210729/starliner-1743524525.html
Запуск Starliner могут отложить из-за инцидента с двигателями "Науки"
Запуск Starliner могут отложить из-за инцидента с двигателями "Науки" - РИА Новости, 29.07.2021
Запуск Starliner могут отложить из-за инцидента с двигателями "Науки"
НАСА может перенести испытательный запуск новейшего корабля Starliner компании Boeing из-за ситуации с российским модулем "Наука", сообщают журналисты... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T22:26
2021-07-29T22:30
наука
билл нельсон
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
флорида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20cb4f12ee5e4516be0ed870a9215056.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. НАСА может перенести испытательный запуск новейшего корабля Starliner компании Boeing из-за ситуации с российским модулем "Наука", сообщают журналисты профильных изданий.Новейший российский модуль "Наука" прибыл на МКС 29 июля. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели модуля внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было. НАСА обещало провести пресс-брифинг по ситуации с "Наукой", но пока официально не подтверждало возможность переноса запуска Starliner. Ранее в четверг НАСА сообщало, что резервные даты старта - 3-4 августа."Пока нет подробностей, но, похоже, идет подготовка к отзыву (ракеты-носителя) Atlas V со стартовой площадки. Вероятно, это из-за проблем с "Наукой" на Международной космической станции", - написал в своем Тwitter-аккаунте журналист издания Ars Technica Эрик Бергер. По его данным, "запуска (Starliner) в пятницу, похоже, не будет".Издание Space Flight Now в своем Twitter-аккаунте также отмечает, что запуск Starliner, как ожидается, будет перенесен. По информации издания, наземные службы ведут оценку проблемы, которая вызвала неожиданное включение двигателей прибывшего на стацию модуля "Наука". ​​Запуск новейшего американского корабля, который Boeing строит по контракту с НАСА во второй беспилотный тестовый полет, планировался на пятницу. Ранее в 2019 году корабль уже отправлялся в беспилотное испытание, но не смог состыковаться с МКС из-за сбоя бортового оборудования. По информации Boeing, все выявленные в ходе проверок недостатки корабля были исправлены и, планируется, что после второго тестового полета он может быть допущен до пилотируемых испытаний, которые также ожидаются до конца года.Как заявил на предстартовом брифинге глава НАСА Билл Нельсон, единственное опасение для запуска Starliner представляет погода - в этом сезоне во Флориде, где расположен космодром, часты грозы и дожди. По прогнозу синоптиков, прогноз погоды на время старта составлял лишь 40% вероятности благоприятных запуска погодных условий.
https://ria.ru/20201010/astronavt-1579192622.html
https://ria.ru/20210729/rogozin-1743478247.html
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6bb81c4c49290e79398b43036daf6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
билл нельсон, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, флорида
22:26 29.07.2021 (обновлено: 22:30 29.07.2021)
 
Запуск Starliner могут отложить из-за инцидента с двигателями "Науки"

Запуск Starliner могут отложить из-за инцидента с включением двигателей "Науки"

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. НАСА может перенести испытательный запуск новейшего корабля Starliner компании Boeing из-за ситуации с российским модулем "Наука", сообщают журналисты профильных изданий.
Новейший российский модуль "Наука" прибыл на МКС 29 июля. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели модуля внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было. НАСА обещало провести пресс-брифинг по ситуации с "Наукой", но пока официально не подтверждало возможность переноса запуска Starliner. Ранее в четверг НАСА сообщало, что резервные даты старта - 3-4 августа.
Американский астронавт Крис Фергюсон - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября 2020, 16:50Наука
Астронавт Фергюсон отказался от полета на Starliner ради свадьбы дочери
"Пока нет подробностей, но, похоже, идет подготовка к отзыву (ракеты-носителя) Atlas V со стартовой площадки. Вероятно, это из-за проблем с "Наукой" на Международной космической станции", - написал в своем Тwitter-аккаунте журналист издания Ars Technica Эрик Бергер. По его данным, "запуска (Starliner) в пятницу, похоже, не будет".
Издание Space Flight Now в своем Twitter-аккаунте также отмечает, что запуск Starliner, как ожидается, будет перенесен. По информации издания, наземные службы ведут оценку проблемы, которая вызвала неожиданное включение двигателей прибывшего на стацию модуля "Наука". ​​
Запуск новейшего американского корабля, который Boeing строит по контракту с НАСА во второй беспилотный тестовый полет, планировался на пятницу. Ранее в 2019 году корабль уже отправлялся в беспилотное испытание, но не смог состыковаться с МКС из-за сбоя бортового оборудования. По информации Boeing, все выявленные в ходе проверок недостатки корабля были исправлены и, планируется, что после второго тестового полета он может быть допущен до пилотируемых испытаний, которые также ожидаются до конца года.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 16:55Наука
Рогозин эмоционально отреагировал на стыковку "Науки" с МКС
Как заявил на предстартовом брифинге глава НАСА Билл Нельсон, единственное опасение для запуска Starliner представляет погода - в этом сезоне во Флориде, где расположен космодром, часты грозы и дожди. По прогнозу синоптиков, прогноз погоды на время старта составлял лишь 40% вероятности благоприятных запуска погодных условий.
 
НаукаБилл НельсонМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАФлорида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
Лента новостейМолния