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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210729/stambul-1743512020.html
Генконсульство в Стамбуле опровергло сообщение о пожаре на его территории
Генконсульство в Стамбуле опровергло сообщение о пожаре на его территории - РИА Новости, 29.07.2021
Генконсульство в Стамбуле опровергло сообщение о пожаре на его территории
Сообщения турецких СМИ о пожаре на территории генконсульства России в Стамбуле не соответствуют действительности, говорится в сообщении дипмиссии. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T20:02
2021-07-29T20:02
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Сообщения турецких СМИ о пожаре на территории генконсульства России в Стамбуле не соответствуют действительности, говорится в сообщении дипмиссии.Ранее ряд турецких СМИ сообщил о пожаре, вспыхнувшем якобы на территории российской дипмиссии в историческом центре Стамбула."В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
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россия, стамбул, в мире
20:02 29.07.2021
 
Генконсульство в Стамбуле опровергло сообщение о пожаре на его территории

Генконсульство России в Стамбуле опровергло сообщения СМИ о пожаре на его территории

© AP Photo / Burhan OzbiliciПриродные пожары в Турции
Природные пожары в Турции - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Сообщения турецких СМИ о пожаре на территории генконсульства России в Стамбуле не соответствуют действительности, говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее ряд турецких СМИ сообщил о пожаре, вспыхнувшем якобы на территории российской дипмиссии в историческом центре Стамбула.
Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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"В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
 
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