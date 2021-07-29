https://ria.ru/20210729/stambul-1743512020.html

Генконсульство в Стамбуле опровергло сообщение о пожаре на его территории

Генконсульство в Стамбуле опровергло сообщение о пожаре на его территории - РИА Новости, 29.07.2021

Генконсульство в Стамбуле опровергло сообщение о пожаре на его территории

Сообщения турецких СМИ о пожаре на территории генконсульства России в Стамбуле не соответствуют действительности, говорится в сообщении дипмиссии. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:02

2021-07-29T20:02

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Сообщения турецких СМИ о пожаре на территории генконсульства России в Стамбуле не соответствуют действительности, говорится в сообщении дипмиссии.Ранее ряд турецких СМИ сообщил о пожаре, вспыхнувшем якобы на территории российской дипмиссии в историческом центре Стамбула."В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210729/erdogan-1743502700.html

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россия, стамбул, в мире