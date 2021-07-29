https://ria.ru/20210729/sitsiliya-1743440088.html

У берегов Сицилии нашли древнеримский корабль c амфорами

У берегов Сицилии нашли древнеримский корабль c амфорами - РИА Новости, 29.07.2021

У берегов Сицилии нашли древнеримский корабль c амфорами

Итальянские ученые обнаружили у северных берегов Сицилии корабль второго века нашей эры, предположительно он перевозил амфоры с вином, сообщают власти данной... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:05

2021-07-29T14:05

2021-07-29T14:05

сицилия

палермо

в мире

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РИМ, 29 июл – РИА Новости. Итальянские ученые обнаружили у северных берегов Сицилии корабль второго века нашей эры, предположительно он перевозил амфоры с вином, сообщают власти данной автономной области страны.Судно находилось на глубине 92 метров в водах близ острова Изола-делле-Феммине в провинции Палермо. Исследователи смогли получить изображения крупного груза амфор, предположительно использовавшихся для перевозки вина, благодаря подводному роботу. Им управляли с океанографического судна Calypso South, принадлежащего сицилийскому Управлению по защите окружающей среды."Обнаружение римского корабля у острова Изола-делле-Феммине - это, пожалуй, одна из самых важных находок последних месяцев, заявил асессор (областной министр) по вопросам культурного наследия и сицилийской идентичности Альберто Самона. В свою очередь, глава сицилийского морского управления Валерия Ли Виньи сообщила, что находка подтверждает наличие множества археологических ценностей на глубине более 50-80 метров у побережья итальянского острова.

https://ria.ru/20210722/doroga-1742378783.html

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сицилия, палермо, в мире