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В Киеве рассказали, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир"
В Киеве рассказали, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир" - РИА Новости, 29.07.2021
В Киеве рассказали, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир"
Киев мог бы сейчас "шантажировать весь мир", если бы не отказался от ядерного оружия в 1990-х. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:06
2021-07-29T11:38
россия
партия "слуга народа"
леонид кравчук
великобритания
франция
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Киев мог бы сейчас "шантажировать весь мир", если бы не отказался от ядерного оружия в 1990-х. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней "по-другому и давали деньги на обслуживание"."Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость &lt;…&gt; Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение. — Прим. ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал", — заключил депутат.В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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россия, партия "слуга народа", леонид кравчук, великобритания, франция, сша, украина, в мире
11:06 29.07.2021 (обновлено: 11:38 29.07.2021)
 
В Киеве рассказали, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир"

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия рассказал, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перед заседанием Верховной рады Украины в Киеве
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия перед заседанием Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Киев мог бы сейчас "шантажировать весь мир", если бы не отказался от ядерного оружия в 1990-х. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Кравчук, мне кажется, допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку", — объяснил он.

По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней "по-другому и давали деньги на обслуживание".
"Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость <…> Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение. — Прим. ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал", — заключил депутат.
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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РоссияПартия "Слуга народа"Леонид КравчукВеликобританияФранцияСШАУкраинаВ мире
 
 
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