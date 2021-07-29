https://ria.ru/20210729/shantazh-1743399805.html

В Киеве рассказали, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир"

В Киеве рассказали, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир" - РИА Новости, 29.07.2021

В Киеве рассказали, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир"

Киев мог бы сейчас "шантажировать весь мир", если бы не отказался от ядерного оружия в 1990-х. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:06

2021-07-29T11:06

2021-07-29T11:38

россия

партия "слуга народа"

леонид кравчук

великобритания

франция

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/61/1562316186_0:145:2947:1802_1920x0_80_0_0_8ab3a590121d4358787f5d5915921959.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Киев мог бы сейчас "шантажировать весь мир", если бы не отказался от ядерного оружия в 1990-х. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней "по-другому и давали деньги на обслуживание"."Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость <…> Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение. — Прим. ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал", — заключил депутат.В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.

https://ria.ru/20210720/ukraina-1742078185.html

россия

великобритания

франция

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, партия "слуга народа", леонид кравчук, великобритания, франция, сша, украина, в мире