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В Киеве рассказали, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир"
В Киеве рассказали, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир" - РИА Новости, 29.07.2021
В Киеве рассказали, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир"
Киев мог бы сейчас "шантажировать весь мир", если бы не отказался от ядерного оружия в 1990-х. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:06
2021-07-29T11:06
2021-07-29T11:38
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партия "слуга народа"
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Киев мог бы сейчас "шантажировать весь мир", если бы не отказался от ядерного оружия в 1990-х. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней "по-другому и давали деньги на обслуживание"."Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость <…> Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение. — Прим. ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал", — заключил депутат.В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
https://ria.ru/20210720/ukraina-1742078185.html
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россия, партия "слуга народа", леонид кравчук, великобритания, франция, сша, украина, в мире
11:06 29.07.2021 (обновлено: 11:38 29.07.2021)
В Киеве рассказали, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир"
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия рассказал, как Украина упустила шанс "шантажировать весь мир"