15:31 29.07.2021 (обновлено: 15:50 29.07.2021)
Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
Испанский суд завершил расследование по делу о неуплате налогов певицей Шакирой
© AP Photo / Mark J. TerrillШакира во время выступления на 49th Annual Grammy Awards в Лос-Анджелесе. 2007 год
© AP Photo / Mark J. Terrill
МАДРИД, 29 июл – РИА Новости. Суд испанского города Эсплугес-де-Льобрегат (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) завершил расследование по делу о неуплате налогов певицей Шакирой, сообщил Высший суд Каталонии.
Шакиру в Испании обвиняют по шести эпизодам уклонения от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 годы. В июне 2019 году она дала показания в суде по этому делу, заявив, что уже полностью покрыла этот долг и выполнила налоговые обязательства перед Испанией. В апреле 2021 года Налоговое агентство Испании заявило, что она не заплатила за период с 2012 по 2014 год в государственную казну 14,5 миллиона евро.
К настоящему моменту Шакира заплатила налоговым органам почти 17,3 миллиона евро - с учетом неосуществленных вовремя платежей и штрафов, говорится в судебном постановлении об окончании расследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.
При этом защита певицы в ходе предварительных слушаний заявляла, что Шакира до 2015 года не была налоговым резидентом, готова предоставить в качестве доказательства билеты на самолеты, счета из гостиниц, которые подтверждают, что Шакира находилась в Испании менее 184 дней в году.
"Следственный суд № 2 Эсплугес-де-Льобрегат закончил расследование в отношении певицы Шакиры и еще одного подозреваемого в связи с предполагаемыми преступлениями против государственной казны. Судья сообщил сторонам, чтобы они представили свои соответствующие обвинительные заключения и ходатайство о начале судебных слушаний или о прекращении разбирательства", - сообщила пресс-служба Высшего суда Каталонии.