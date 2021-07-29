https://ria.ru/20210729/shakira-1743458788.html

Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой

Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой - РИА Новости, 29.07.2021

Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой

Суд испанского города Эсплугес-де-Льобрегат (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) завершил расследование по делу о неуплате налогов певицей... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:31

2021-07-29T15:31

2021-07-29T15:50

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МАДРИД, 29 июл – РИА Новости. Суд испанского города Эсплугес-де-Льобрегат (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) завершил расследование по делу о неуплате налогов певицей Шакирой, сообщил Высший суд Каталонии.Шакиру в Испании обвиняют по шести эпизодам уклонения от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 годы. В июне 2019 году она дала показания в суде по этому делу, заявив, что уже полностью покрыла этот долг и выполнила налоговые обязательства перед Испанией. В апреле 2021 года Налоговое агентство Испании заявило, что она не заплатила за период с 2012 по 2014 год в государственную казну 14,5 миллиона евро.К настоящему моменту Шакира заплатила налоговым органам почти 17,3 миллиона евро - с учетом неосуществленных вовремя платежей и штрафов, говорится в судебном постановлении об окончании расследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.При этом защита певицы в ходе предварительных слушаний заявляла, что Шакира до 2015 года не была налоговым резидентом, готова предоставить в качестве доказательства билеты на самолеты, счета из гостиниц, которые подтверждают, что Шакира находилась в Испании менее 184 дней в году."Следственный суд № 2 Эсплугес-де-Льобрегат закончил расследование в отношении певицы Шакиры и еще одного подозреваемого в связи с предполагаемыми преступлениями против государственной казны. Судья сообщил сторонам, чтобы они представили свои соответствующие обвинительные заключения и ходатайство о начале судебных слушаний или о прекращении разбирательства", - сообщила пресс-служба Высшего суда Каталонии.

https://ria.ru/20210728/muzyka-1743352820.html

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шоу-бизнес, налоги, шакира, каталония, испания, в мире