https://ria.ru/20210729/sezd-1743424035.html

Кремль своевременно сообщит об участии Путина в съезде "Единой России"

Кремль своевременно сообщит об участии Путина в съезде "Единой России" - РИА Новости, 29.07.2021

Кремль своевременно сообщит об участии Путина в съезде "Единой России"

Кремль своевременно сообщит о том, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать во втором этапе съезда "Единой России", после того как как президент примет... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:53

2021-07-29T12:53

2021-07-29T12:56

денис проценко

россия

анна кузнецова

коммунарка (москва)

сергей лавров

общероссийский народный фронт

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о том, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать во втором этапе съезда "Единой России", после того как как президент примет решение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее источник в партии сообщил РИА Новости, что вторая часть предвыборного съезда партии "Единая Россия" может пройти 24 августа."Мы сообщим своевременно. После того, как президент примет решение", - сказал Песков журналистам.Первую часть предвыборного XX съезда партия "Единая Россия" провела 19 июня. Съезд утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Так, в первую "пятерку" избирательного списка ЕР вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Партия также приняла за основу свою предвыборную программу, однако окончательно ее утвердит вторая часть съезда.

https://ria.ru/20210727/gaz-1743024410.html

россия

коммунарка (москва)

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денис проценко, россия, анна кузнецова, коммунарка (москва), сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, единая россия, политика