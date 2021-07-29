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Боррель оценил эффективность санкций против России
Боррель оценил эффективность санкций против России - РИА Новости, 29.07.2021
Боррель оценил эффективность санкций против России
Санкции в отношении России – действенная мера, заявил в интервью испанской газете País глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:31
2021-07-29T12:31
россия
жозеп боррель
арктика
евросоюз
москва
в мире
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МАДРИД, 29 июл – РИА Новости. Санкции в отношении России – действенная мера, заявил в интервью испанской газете País глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Персональные санкции, хотя так не кажется, влияют. Запрещать ездить и замораживать активы тех, у кого они есть, и которые можно найти, эффективные меры. Экономические санкции также, но имеют побочные эффекты, цену. Политика не может основываться только на санкциях, но приходит момент, когда их надо применять, потому что в противном случае это будет означать, что ты ограничиваешься заявлениями", - высказал свое мнение Боррель.По его словам, "с экономической точки зрения Россия не является мощной державой", но имеет обычное вооружение и атомное оружие, а также следует учитывать нетрадиционные методы ведения войны, которые "затрагивают новые технологии, в применении которых она не слишком сомневается"."Тем не менее мы должны искать формы взаимопонимания с Россией в темах, в которых она нам нужна – Арктика, энергетика", - добавил Боррель. Он считает, что в отношении России необходимо, с одной стороны, придерживаться стратегии сдерживания, с другой, "заключать соглашения по необходимым темам".Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.
https://ria.ru/20210728/sanktsii-1743188813.html
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россия, жозеп боррель, арктика, евросоюз, москва, в мире
12:31 29.07.2021
 
Боррель оценил эффективность санкций против России

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал санкции против России действенной мерой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МАДРИД, 29 июл – РИА Новости. Санкции в отношении России – действенная мера, заявил в интервью испанской газете País глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Персональные санкции, хотя так не кажется, влияют. Запрещать ездить и замораживать активы тех, у кого они есть, и которые можно найти, эффективные меры. Экономические санкции также, но имеют побочные эффекты, цену. Политика не может основываться только на санкциях, но приходит момент, когда их надо применять, потому что в противном случае это будет означать, что ты ограничиваешься заявлениями", - высказал свое мнение Боррель.
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По его словам, "с экономической точки зрения Россия не является мощной державой", но имеет обычное вооружение и атомное оружие, а также следует учитывать нетрадиционные методы ведения войны, которые "затрагивают новые технологии, в применении которых она не слишком сомневается".
"Тем не менее мы должны искать формы взаимопонимания с Россией в темах, в которых она нам нужна – Арктика, энергетика", - добавил Боррель. Он считает, что в отношении России необходимо, с одной стороны, придерживаться стратегии сдерживания, с другой, "заключать соглашения по необходимым темам".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.
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РоссияЖозеп БоррельАрктикаЕвросоюзМоскваВ мире
 
 
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