https://ria.ru/20210729/sanktsii-1743419230.html

Боррель оценил эффективность санкций против России

Боррель оценил эффективность санкций против России - РИА Новости, 29.07.2021

Боррель оценил эффективность санкций против России

Санкции в отношении России – действенная мера, заявил в интервью испанской газете País глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:31

2021-07-29T12:31

2021-07-29T12:31

россия

жозеп боррель

арктика

евросоюз

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg

МАДРИД, 29 июл – РИА Новости. Санкции в отношении России – действенная мера, заявил в интервью испанской газете País глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Персональные санкции, хотя так не кажется, влияют. Запрещать ездить и замораживать активы тех, у кого они есть, и которые можно найти, эффективные меры. Экономические санкции также, но имеют побочные эффекты, цену. Политика не может основываться только на санкциях, но приходит момент, когда их надо применять, потому что в противном случае это будет означать, что ты ограничиваешься заявлениями", - высказал свое мнение Боррель.По его словам, "с экономической точки зрения Россия не является мощной державой", но имеет обычное вооружение и атомное оружие, а также следует учитывать нетрадиционные методы ведения войны, которые "затрагивают новые технологии, в применении которых она не слишком сомневается"."Тем не менее мы должны искать формы взаимопонимания с Россией в темах, в которых она нам нужна – Арктика, энергетика", - добавил Боррель. Он считает, что в отношении России необходимо, с одной стороны, придерживаться стратегии сдерживания, с другой, "заключать соглашения по необходимым темам".Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.

https://ria.ru/20210728/sanktsii-1743188813.html

https://ria.ru/20210722/sanktsii-1742314697.html

россия

арктика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, арктика, евросоюз, москва, в мире