https://ria.ru/20210729/rosrybolovstvo-1743481096.html
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.07.2021
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей о взыскании ущерба водным биоресурсам в результате аварии в Норильске в прошлом году, РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:15
2021-07-29T17:15
2021-07-29T20:21
экология
норильский никель
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
происшествия
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей о взыскании ущерба водным биоресурсам в результате аварии в Норильске в прошлом году, сообщило ведомство."Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей", — отметили там.Исковое заявление направили в адрес ответчика.В Росрыболовстве также рассказали, что в натуральном выражении размер вреда от разлива топлива оценили в объеме 8,89 тысячи тонн водных биоресурсов. "Исходя из этого показателя, прямой ущерб составляет 3,6 миллиарда рублей, а с учетом затрат на восстановление (искусственное воспроизводство. — Прим. ред.) — 58,65 миллиарда рублей", — добавили в ведомстве.Там также указали, что воздействию из-за утечки подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы: от места аварии вниз по течению до Карского моря. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в рамках Норильской экспедиции провели комплекс исследований. Эксперты установили, что ЧП существенно повлияло на среду обитания водных организмов, привело к загрязнению и гибели водных биоресурсов и другим негативным последствиям.Далее специалисты Центрального управления по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации (ФГБУ "ЦУРЭН") провели масштабные расчеты нанесенного ущерба и затрат на восстановление.Позднее представитель "Норникеля" заявил, что компания считает размер необоснованно завышенным, и после получения иска намерен оспорить методику расчета.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В итоге разлилось около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС.Возбуждено уголовное дело, сотрудников электростанции задержали.По данным Ростехнадзора, причинами ЧП стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше: 21,4 миллиарда рублей. Однако Арбитражный суд Красноярского края принял сторону истца и назначил штраф 146,2 миллиарда.
https://ria.ru/20210310/ekologiya-1600651914.html
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731958995.html
https://ria.ru/20210224/nornikel-1598841462.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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норильский никель, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия
17:15 29.07.2021 (обновлено: 20:21 29.07.2021)
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" из-за ущерба для рыбы на 59 миллиарда рублей
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Росрыболовство
подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей о взыскании ущерба водным биоресурсам в результате аварии в Норильске
в прошлом году, сообщило ведомство.
"Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей", — отметили там.
Исковое заявление направили в адрес ответчика.
В Росрыболовстве также рассказали, что в натуральном выражении размер вреда от разлива топлива оценили в объеме 8,89 тысячи тонн водных биоресурсов.
"Исходя из этого показателя, прямой ущерб составляет 3,6 миллиарда рублей, а с учетом затрат на восстановление (искусственное воспроизводство. — Прим. ред.) — 58,65 миллиарда рублей", — добавили в ведомстве.
Там также указали, что воздействию из-за утечки подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы: от места аварии вниз по течению до Карского моря. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в рамках Норильской экспедиции провели комплекс исследований. Эксперты установили, что ЧП существенно повлияло на среду обитания водных организмов, привело к загрязнению и гибели водных биоресурсов и другим негативным последствиям.
Далее специалисты Центрального управления по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации (ФГБУ "ЦУРЭН") провели масштабные расчеты нанесенного ущерба и затрат на восстановление.
Позднее представитель "Норникеля" заявил, что компания считает размер необоснованно завышенным, и после получения иска намерен оспорить методику расчета.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В итоге разлилось около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС.
Возбуждено уголовное дело, сотрудников электростанции задержали.
По данным Ростехнадзора
, причинами ЧП стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.
Росприроднадзор
оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше: 21,4 миллиарда рублей. Однако Арбитражный суд Красноярского края
принял сторону истца и назначил штраф 146,2 миллиарда.