https://ria.ru/20210729/roskomnadzor-1743462468.html

Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы

Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы - РИА Новости, 29.07.2021

Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы

Роскомнадзор вновь потребовал от ресурса DeviantArt, популярного среди любителей рисования, удалить размещенные на сайте противоправные материалы и пригрозил... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:51

2021-07-29T15:51

2021-07-29T16:01

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_0677983d3fb745738e47b600163fe84a.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Роскомнадзор вновь потребовал от ресурса DeviantArt, популярного среди любителей рисования, удалить размещенные на сайте противоправные материалы и пригрозил ограничением доступа к нему в случае неисполнения этого требования, сообщает ведомство."Двадцать девятого июля Роскомнадзор направил администрации ресурса DeviantArt очередное требование удалить размещенные на сайте противоправные материалы. … В случае, если противоправный контент не будет удален, доступ к ресурсу будет ограничен", - говорится в сообщении.Ведомство указывает, что неоднократно направляло в адрес сайта, популярного, в том числе, среди детей, требования удалить противоправную информацию. В настоящее время, как отмечает Роскомнадзор, на сайте по-прежнему доступны страницы "с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещённым органами власти и судами контентом".

https://ria.ru/20210727/genius-1743022928.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество