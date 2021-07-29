https://ria.ru/20210729/roskomnadzor-1743462468.html
Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы
Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы - РИА Новости, 29.07.2021
Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы
Роскомнадзор вновь потребовал от ресурса DeviantArt, популярного среди любителей рисования, удалить размещенные на сайте противоправные материалы и пригрозил... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:51
2021-07-29T15:51
2021-07-29T16:01
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Роскомнадзор вновь потребовал от ресурса DeviantArt, популярного среди любителей рисования, удалить размещенные на сайте противоправные материалы и пригрозил ограничением доступа к нему в случае неисполнения этого требования, сообщает ведомство."Двадцать девятого июля Роскомнадзор направил администрации ресурса DeviantArt очередное требование удалить размещенные на сайте противоправные материалы. … В случае, если противоправный контент не будет удален, доступ к ресурсу будет ограничен", - говорится в сообщении.Ведомство указывает, что неоднократно направляло в адрес сайта, популярного, в том числе, среди детей, требования удалить противоправную информацию. В настоящее время, как отмечает Роскомнадзор, на сайте по-прежнему доступны страницы "с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещённым органами власти и судами контентом".
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество
15:51 29.07.2021 (обновлено: 16:01 29.07.2021)
Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы
Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт DeviantArt в случае неудаления запрещенных материалов