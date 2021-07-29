https://ria.ru/20210729/rosavtodor-1743360133.html

СП уличила Росавтодор в трате бюджетных средств на "написание документов"

СП уличила Росавтодор в трате бюджетных средств на "написание документов" - РИА Новости, 29.07.2021

СП уличила Росавтодор в трате бюджетных средств на "написание документов"

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) за шесть лет потратило более 3,6 миллиарда рублей бюджетных средства на "написание документов" под видом... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T00:35

2021-07-29T00:35

2021-07-29T00:35

россия

счетная палата рф

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

москва

экономика

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) за шесть лет потратило более 3,6 миллиарда рублей бюджетных средства на "написание документов" под видом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), говорится в отчете Счетной палаты по итогам экспертно-аналитического мероприятия."Фундаментальные исследования, поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в целях создания новых технологий и материалов не осуществлялись. Указанные средства направлены исключительно на разработку стандартов, методических и аналитических документов", - уточняют аудиторы.В частности, по заданиям Росавтодора проведены 363 научно-исследовательские работы, в рамках которых был разработан, в том числе, 181 отраслевой дорожный методический документ (ОДМ) и 146 документов национальной системы стандартизации.К настоящему времени, по данным Счётной палаты, в России действует 314 ОДМ, средняя стоимость разработки каждого такого документа составляет 10,3 миллиона рублей. При этом ОДМ являются актами рекомендательного характера, многие из них цитируют существующие документы, а некоторые – вовсе не используются в дорожном хозяйстве."По оценкам экспертов, бюджетные средства, которые с низкой эффективностью расходуются на написание многочисленных нормативных документов, целесообразно направить на исследования, выполняемые по темам, связанным с предметом будущего нормирования. Только на основе результатов указанных исследований может быть разработан нормативный документ", - говорится в докладе.

https://ria.ru/20210715/minkultury-1741340399.html

https://ria.ru/20210714/oon-1741183781.html

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россия, счетная палата рф, федеральное дорожное агентство (росавтодор), москва, экономика