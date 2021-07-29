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СП уличила Росавтодор в трате бюджетных средств на "написание документов"
СП уличила Росавтодор в трате бюджетных средств на "написание документов" - РИА Новости, 29.07.2021
СП уличила Росавтодор в трате бюджетных средств на "написание документов"
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) за шесть лет потратило более 3,6 миллиарда рублей бюджетных средства на "написание документов" под видом... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T00:35
2021-07-29T00:35
россия
счетная палата рф
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
москва
экономика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) за шесть лет потратило более 3,6 миллиарда рублей бюджетных средства на "написание документов" под видом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), говорится в отчете Счетной палаты по итогам экспертно-аналитического мероприятия."Фундаментальные исследования, поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в целях создания новых технологий и материалов не осуществлялись. Указанные средства направлены исключительно на разработку стандартов, методических и аналитических документов", - уточняют аудиторы.В частности, по заданиям Росавтодора проведены 363 научно-исследовательские работы, в рамках которых был разработан, в том числе, 181 отраслевой дорожный методический документ (ОДМ) и 146 документов национальной системы стандартизации.К настоящему времени, по данным Счётной палаты, в России действует 314 ОДМ, средняя стоимость разработки каждого такого документа составляет 10,3 миллиона рублей. При этом ОДМ являются актами рекомендательного характера, многие из них цитируют существующие документы, а некоторые – вовсе не используются в дорожном хозяйстве."По оценкам экспертов, бюджетные средства, которые с низкой эффективностью расходуются на написание многочисленных нормативных документов, целесообразно направить на исследования, выполняемые по темам, связанным с предметом будущего нормирования. Только на основе результатов указанных исследований может быть разработан нормативный документ", - говорится в докладе.
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россия, счетная палата рф, федеральное дорожное агентство (росавтодор), москва, экономика
00:35 29.07.2021
 
СП уличила Росавтодор в трате бюджетных средств на "написание документов"

Счетная палата уличила Росавтодор в трате бюджетных средств на разработку стандартов вместо НИОКР

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) за шесть лет потратило более 3,6 миллиарда рублей бюджетных средства на "написание документов" под видом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), говорится в отчете Счетной палаты по итогам экспертно-аналитического мероприятия.
"В период 2014–2020 годов Росавтодору на проведение НИОКР было выделено 3 625,4 миллиона рублей (ежегодно в среднем 517,9 миллиона рублей). Однако весь объем средств был направлен исключительно на разработку стандартов, методических и аналитических документов", – говорится в документе.
"Фундаментальные исследования, поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в целях создания новых технологий и материалов не осуществлялись. Указанные средства направлены исключительно на разработку стандартов, методических и аналитических документов", - уточняют аудиторы.
В частности, по заданиям Росавтодора проведены 363 научно-исследовательские работы, в рамках которых был разработан, в том числе, 181 отраслевой дорожный методический документ (ОДМ) и 146 документов национальной системы стандартизации.
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К настоящему времени, по данным Счётной палаты, в России действует 314 ОДМ, средняя стоимость разработки каждого такого документа составляет 10,3 миллиона рублей. При этом ОДМ являются актами рекомендательного характера, многие из них цитируют существующие документы, а некоторые – вовсе не используются в дорожном хозяйстве.
"По оценкам экспертов, бюджетные средства, которые с низкой эффективностью расходуются на написание многочисленных нормативных документов, целесообразно направить на исследования, выполняемые по темам, связанным с предметом будущего нормирования. Только на основе результатов указанных исследований может быть разработан нормативный документ", - говорится в докладе.
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РоссияСчетная палата РФФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)МоскваЭкономика
 
 
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