https://ria.ru/20210729/rosaviatsiya-1743490042.html
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешений на рейсы в Египет
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешений на рейсы в Египет - РИА Новости, 29.07.2021
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешений на рейсы в Египет
Росавиация подтверждает, что выдала авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") разрешение на полеты на курорты Египта и напоминает, что дальнейшее... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:56
2021-07-29T17:56
2021-07-29T18:02
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Росавиация подтверждает, что выдала авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") разрешение на полеты на курорты Египта и напоминает, что дальнейшее решение об увеличении числа рейсов туда будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении ведомства."Двадцать третьего июля 2021 года оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принято решение о возобновлении полетов по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-аль-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте. В этой связи Росавиацией выдано разрешение авиакомпании "Россия" на выполнение регулярных рейсов по указанным маршрутам", - говорится в сообщении."Как ранее сообщал оперативный штаб, дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам на регулярной и чартерной основе будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки", - добавляет ведомство.Представитель авиакомпании "Россия" ранее в четверг сообщил РИА Новости, что перевозчик получил разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта - Шарм-аль-Шейх и Хургаду, готов приступить к полетам с 9 августа."Вестник АТОР" во вторник сообщил со ссылкой на источники, что российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной компании ("России"), поскольку это затруднит для них исполнение "ковидных обязательств" и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе вместо отменившихся ранее туров.Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), шарм-эш-шейх, в мире
17:56 29.07.2021 (обновлено: 18:02 29.07.2021)
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешений на рейсы в Египет
Росавиация подтвердила выдачу авиакомпании "Россия" разрешений на полеты на курорты Египта
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Росавиация подтверждает, что выдала авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") разрешение на полеты на курорты Египта и напоминает, что дальнейшее решение об увеличении числа рейсов туда будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении ведомства.
"Двадцать третьего июля 2021 года оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принято решение о возобновлении полетов по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-аль-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте. В этой связи Росавиацией выдано разрешение авиакомпании "Россия" на выполнение регулярных рейсов по указанным маршрутам", - говорится в сообщении.
"Как ранее сообщал оперативный штаб, дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам на регулярной и чартерной основе будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки", - добавляет ведомство.
Представитель авиакомпании "Россия" ранее в четверг сообщил РИА Новости, что перевозчик получил разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта
- Шарм-аль-Шейх и Хургаду
, готов приступить к полетам с 9 августа.
"Вестник АТОР
" во вторник сообщил со ссылкой на источники, что российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной компании ("России"), поскольку это затруднит для них исполнение "ковидных обязательств" и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе
вместо отменившихся ранее туров.
Россия
возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.