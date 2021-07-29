https://ria.ru/20210729/rogozin-1743478247.html

Рогозин эмоционально отреагировал на стыковку "Науки" с МКС

Рогозин эмоционально отреагировал на стыковку "Науки" с МКС - РИА Новости, 29.07.2021

Рогозин эмоционально отреагировал на стыковку "Науки" с МКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин эмоционально прокомментировал стыковку первого за 11 лет российского модуля, "Науки", к МКС, снабдив сообщение об успешной... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:55

2021-07-29T16:55

2021-07-29T16:55

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин эмоционально прокомментировал стыковку первого за 11 лет российского модуля, "Науки", к МКС, снабдив сообщение об успешной стыковке тремя восклицательными знаками."Есть касание!!!" - написал он в своем канале в Telegram."Наука" стала первым с 2010 года новым модулем в российском сегменте станции.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин