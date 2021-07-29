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Рогозин эмоционально отреагировал на стыковку "Науки" с МКС
Рогозин эмоционально отреагировал на стыковку "Науки" с МКС - РИА Новости, 29.07.2021
Рогозин эмоционально отреагировал на стыковку "Науки" с МКС
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин эмоционально прокомментировал стыковку первого за 11 лет российского модуля, "Науки", к МКС, снабдив сообщение об успешной... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:55
2021-07-29T16:55
2021-07-29T16:55
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин эмоционально прокомментировал стыковку первого за 11 лет российского модуля, "Науки", к МКС, снабдив сообщение об успешной стыковке тремя восклицательными знаками."Есть касание!!!" - написал он в своем канале в Telegram."Наука" стала первым с 2010 года новым модулем в российском сегменте станции.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
Рогозин эмоционально отреагировал на стыковку "Науки" с МКС
Глава "Роскосмоса" Рогозин прокомментировал стыковку "Науки" с МКС эмоциональным сообщением