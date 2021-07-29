https://ria.ru/20210729/reproduktsiya-1743445307.html

Ученые уточнили влияние COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин

Ученые уточнили влияние COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин - РИА Новости, 29.07.2021

Ученые уточнили влияние COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин

Иранские биологи изучили влияние вируса SARS-CoV-2 на активность сперматозоидов в течение 120 дней после заражения. Результаты показывают, что коронавирус... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:00

2021-07-29T17:00

2021-07-29T17:00

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

иран

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Иранские биологи изучили влияние вируса SARS-CoV-2 на активность сперматозоидов в течение 120 дней после заражения. Результаты показывают, что коронавирус оказывает негативное воздействие на репродуктивную систему мужчин, но ее функция со временем восстанавливается. Статья опубликована в журнале Reproduction, Fertility and Development.Коронавирус COVID-19 — мультисистемная инфекция, оказывающее негативное воздействие на многие функции организма, в том числе мужскую фертильность. SARS-CoV-2 проникает в клетки хозяина путем связывания с мембранными рецепторами ангиотензинпревращающего фермента II (ACE2), поэтому органы, содержащие большое количество клеток с рецепторами ACE2, особенно восприимчивы к коронавирусной инфекции.К таким клеткам, в частности, относятся сперматогонии — стволовые клетки, находящаяся в мужских семенниках; сустентоциты — поддерживающие соматические клетки, расположенные в канальцах яичек; клетки Лейдига, производящие тестостерон; а также клетки предстательной железы.Исследователи из нескольких университетов Ирана во главе с Фатемехом Моханазаде Фалахи (Fatemeh Mohanazadeh Falahieh) из Мешхедского университета медицинских наук изучили, как меняются параметры спермы у переболевших COVID-19. В течение четырех месяцев они брали анализы у двадцати мужчин, которые перенесли ковид средней формы тяжести — с респираторными симптомами, лихорадкой, сатурацией на уровне 90-93 процента и поражением легких около 50 процентов.Результаты показали, что через 14 дней после постановки диагноза подвижность сперматозоидов была ниже нормы, но она значительно улучшилась и вернулась в нормальный диапазон по прошествии 120 дней. Некоторые другие показатели, демонстрировавшие ухудшение через две недели после начала болезни, — окислительный статус спермы, подвижность сперматозоидов и целостность ДНК, также восстановились к концу четвертого месяца, хотя и не у всех участников.Авторы также оценили изменения других параметров, влияющих на репродуктивную функцию — концентрацию сперматозоидов, их подвижность, морфология и жизнеспособность, уровни активных форм кислорода (АФК) и малонового диальдегида (МДА) в семенной жидкости, и ее общую антиоксидантную способность (ОАС). По сравнению с первым анализом, проведенным на 14-й день, к 120-му дню уровни АФК и МДА продолжали оставаться низкими, а значение TAC почти восстановилось.На основании полученных результатов ученые делают вывод о том, что негативное влияние коронавируса на сперму мужчин, вызванное окислительным стрессом, в целом снижается через четыре месяца после постановки диагноза, хотя у отдельных переболевших, особенно у пациентов с так называемым длительным ковидом, эти последствия могут сохраняться и дольше.Исследователи отмечают, что они не учитывали при оценке результатов анализов действие лекарственных препаратов, которые принимали во время болезни пациенты. Некоторые из этих препаратов, по словам авторов, могли в определенной степени повлиять на уровень АФК в сперме.

https://ria.ru/20210727/immunitet-1743096767.html

https://ria.ru/20210727/glaza-1743064864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, иран